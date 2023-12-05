多國房市連環爆台灣卻很穩 銀行老總認為台灣做對兩件事

德國、法國、瑞典、芬蘭等歐元區主要國家建設公司近來大量破產，中國大陸和美國破產的建商數量也較前年明顯增加，台灣的房地產市場基本上還是穩健；遠東商銀（2845）總經理周添財今天表示，主要原因有兩個，第一是台灣的利率還算是較低，第二中央銀行及早做出管制措施。

周添財今天出席遠東商銀發行2024年月曆《單車轉，環保行》發表會 ，被問到台灣房地產相對其他國家算是穩健，他表示，當然是我國政府看的早，很早就看出這房市如果不小心處理，可能會有問題，因此一直有管制措施，加上我們又保持低利率，雖然央行也有升息，我們的利率也有提高，但比起美國還算是低，低利率環境之下房地產就不容易垮。

周添財說，美國房地產會垮，都是因為高利，以前美國30年房貸是2% 、3％，現在30年房貸是8%，建商融資成本提高，加上工資也上漲，成本真的會負擔不了。類似的情況，也發生在中國大陸。

周添財表示，台灣控制得滿好的，第一是利率保持較低，第二是很早就看到這一塊，所以有採取管制措施，也把房貸年限延長，從20年變成30年，這讓每一個人的負擔會減少。

他認為，台灣雖然管制較多，但是真的不要太抱怨，儘管管制對金融業的業務會有影響，但是對金融環境穩定是好的，因此對大家都是好事。

商品推薦