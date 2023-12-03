7日能源論壇 催速淨零

經濟日報／ 記者李淑慧／台北報導

經濟日報主辦的「2023能源願景高峰論壇─綠能2.0 催速淨零碳排」，將於12月7日舉行，邀請政府首長、企業領袖共同探討淨零排放的轉機與未來新能源發展，期待在邁向淨零路徑中取得先機，打造永續發展的未來。

「2023能源願景高峰論壇─綠能2.0 催速淨零碳排」於7日上午9時30分至下午16時，於台大醫院國際會議中心201廳（台北市中正區徐州路2號）舉行。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電、工研院、永豐餘、台泥儲能等協辦。

經濟部次長林全能將出席致詞，同時經濟部能源署署長游振偉將以「能源轉型，啟動淨零永續新世代」為題發表演講，說明政府能源政策未來發展方向。

本論壇邀請多位在台灣推動綠能的領導業者出席分享，上午場次由台達電子智能電網事業部處長賴宏仁主講「接軌綠色倡議，助力企業迎戰碳焦慮」，台泥儲能副總經理黃義協主講「能源方舟‧乘風破浪」；下午場次由台電總經理王耀庭主講「建構綠能新未來」，工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬主講「打造氫能新經濟」。

最後的壓軸專題座談，以「淨零碳排的轉機與商機」為題，邀請證交所總經理簡立忠 、永豐餘投控永續長暨中華紙漿董事長黃鯤雄、中鋼公司總經理王錫欽共同與談，由行政院發言人兼能源及減碳辦公室副執行長林子倫主持。

台灣宣示要在2050年達到淨零排放。依據規劃，將不興建新燃煤電廠，陸續擴增再生能源裝置容量，達成100%智慧電網布建；燃煤與燃氣電廠依碳捕捉、利用、封存進程導入運用，最終布建超過60%發電占比之再生能源。

願景 永豐

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