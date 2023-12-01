台電等國營事業甄試增額247名 錄取率提升至10.35%
經濟部表示，綜合考量人員非預期性退離及因應業務推展所需，112年新進職員甄試增額247名，錄取總人數共計1392名，以今年首節實際到考人數1萬3446人計算，錄取率提升至10.35%。
經濟部所屬事業機構台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司112年新進職員甄試10月22日舉行初試，吸引1.3萬人到考。
經濟部人事處今天發布新聞稿表示，本次甄試共計招考23個類別，原本公告暫定錄取人數共計1145名，但綜合考量人員非預期性退離及因應業務推展所需，經用人機構依據實際業務需求提報後，共計增列247名。
增列名額分別為企管44名、人資2名、財會5名、資訊18名、統計資訊2名、政風4名、法務1名、地政8名、土木32名、建築4名、機械38名、電機（一）32名、儀電37名、環工3名、職業安全衛生7名、農業1名、化工製程6名、生態2名、地質1名。
經濟部表示，增額後本次甄試錄取總人數為1392名，以今年首節實際到考人數1萬3446人計算，錄取率將由8.52%提升至10.35%。
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