全年薪資中位數51.8萬創4年高 高低薪差距惡化

主計總處昨日公布去年受雇員工薪資中位數統計，全體受雇員工全年總薪資中位數為五十一點八萬元，較前一年增加一點二萬元、百分之二點三七；平均總薪資六十九點三萬元、年增百分之三點四四，兩者增幅皆創四年來最高。不過最高薪百分之十薪資與最低薪百分之十薪資差距，擴大為四點一二倍，連續兩年拉大，顯示高薪族與低薪族薪資差距擴大。

主計總處表示，主要是前兩年產業受疫情衝擊程度不同，內需產業受傷重，但電子業則有科技紅利加持，加薪及獎金多，以致拉大高低薪差距。

以薪資差距來看，最高前百分之十平均總薪資為一二六點一萬元，最低百分之十平均總薪資三十點六萬元，差距擴大為四點一二倍，也是自一○五年起差距縮小後，近七年連續兩年差距擴大。

主計總處官員表示，一一○年、一一一年雖持續調升基本工資，但疫情影響部分內需服務業工時及薪資雙降，直到一一一年下半年邊境解封才開始復甦，但同期間電子終端產品需求爆發，帶動科技紅利現象，如半導體及海運業鉅額獎金，墊高員工薪資水準，因此高低薪差距連續兩年拉大。

一一一年各行業薪資中位數也可看出疫情影響，薪資中位最高的行業為電力及燃氣供應業的一○八點八萬元，其次是金融及保險業一○三點七萬元，製造業五十三點九萬元，其中電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業都超過七十萬元。

但部分工時員工較多的藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校等）等，薪資中位數都不到四十萬元，其他服務業（含美容美髮按摩等）只有三十六點一萬元。

從各縣市觀察，竹科所在地新竹市薪資中位數平均八十二點一萬最高，台北市七十點一萬元排名第二，新竹縣排名第三；但如果是全年總薪資，仍以新竹市全年一二一萬元居冠，第二名則是新竹縣的九十六點三萬元，台北市以九十一點四萬元排名第三。

觀察薪資中位數最高的新竹市，主要行業資訊電子工業，員工占比達百分之四十四，而資訊電子工業薪資中位數達一二八點九萬元，平均數更達一七七點二萬元。至於首都台北市，主要行業包含批發業、金融及保險業、零售業及出版影音傳播及資通訊服務業，其中金融及保險業的薪資中位數也突破百萬大關、達一一三點三萬元。

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