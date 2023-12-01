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全年薪資中位數51.8萬創4年高 高低薪差距惡化

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
主計總處昨公布去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十一點八萬元，全年平均總薪資六十九點三萬元。本報資料照片
主計總處昨公布去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十一點八萬元，全年平均總薪資六十九點三萬元。本報資料照片

主計總處昨日公布去年受雇員工薪資中位數統計，全體受雇員工全年總薪資中位數為五十一點八萬元，較前一年增加一點二萬元、百分之二點三七；平均總薪資六十九點三萬元、年增百分之三點四四，兩者增幅皆創四年來最高。不過最高薪百分之十薪資與最低薪百分之十薪資差距，擴大為四點一二倍，連續兩年拉大，顯示高薪族與低薪族薪資差距擴大。

主計總處表示，主要是前兩年產業受疫情衝擊程度不同，內需產業受傷重，但電子業則有科技紅利加持，加薪及獎金多，以致拉大高低薪差距。

以薪資差距來看，最高前百分之十平均總薪資為一二六點一萬元，最低百分之十平均總薪資三十點六萬元，差距擴大為四點一二倍，也是自一○五年起差距縮小後，近七年連續兩年差距擴大。

主計總處官員表示，一一○年、一一一年雖持續調升基本工資，但疫情影響部分內需服務業工時及薪資雙降，直到一一一年下半年邊境解封才開始復甦，但同期間電子終端產品需求爆發，帶動科技紅利現象，如半導體及海運業鉅額獎金，墊高員工薪資水準，因此高低薪差距連續兩年拉大。

一一一年各行業薪資中位數也可看出疫情影響，薪資中位最高的行業為電力及燃氣供應業的一○八點八萬元，其次是金融及保險業一○三點七萬元，製造業五十三點九萬元，其中電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業都超過七十萬元。

但部分工時員工較多的藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校等）等，薪資中位數都不到四十萬元，其他服務業（含美容美髮按摩等）只有三十六點一萬元。

從各縣市觀察，竹科所在地新竹市薪資中位數平均八十二點一萬最高，台北市七十點一萬元排名第二，新竹縣排名第三；但如果是全年總薪資，仍以新竹市全年一二一萬元居冠，第二名則是新竹縣的九十六點三萬元，台北市以九十一點四萬元排名第三。

觀察薪資中位數最高的新竹市，主要行業資訊電子工業，員工占比達百分之四十四，而資訊電子工業薪資中位數達一二八點九萬元，平均數更達一七七點二萬元。至於首都台北市，主要行業包含批發業、金融及保險業、零售業及出版影音傳播及資通訊服務業，其中金融及保險業的薪資中位數也突破百萬大關、達一一三點三萬元。

薪資 新竹

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