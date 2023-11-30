2022年薪資中位數出爐 「這縣市」蟬聯冠軍、竹科人薪資曝光

主計總處今天發布去（111）年受僱員工薪資中位數統計，本國籍全時受僱員工薪資中位數為55.2萬元，平均總薪資73.2萬元。其中，新竹市一枝獨秀，平均總薪資飆上121萬元，薪資中位數為82.1萬元，尤以資訊電子工業總薪資177.2萬元、薪資中位數達128.9萬元，是全時受僱員工的2.3倍，最令人稱羨。

111年服務業及工業全體受僱員工（不分國籍）全年總薪資中位數為51.8萬元，平均總薪資69.3萬元。但若扣除外國籍及部分工時員工，全時受僱員工薪資中位數為55.2萬元，年增2.50%，平均總薪資73.2萬元，年增3.65%。

從各縣市觀察，竹科所在地新竹市薪資中位數平均82.1萬最高，增幅6.69%；台北市70.1萬元排名第二，年增2.63%；新竹縣69.2萬元排名第三，增幅1.08%。但如果是全年總薪資，仍以新竹市全年121.0萬元居冠，年增13.18%最可觀，第二名則是新竹縣的96.3萬元、年增3,71%，台北市以91.4萬元，年增3.41%排名第三。

主計總處說明，按縣市分類是指位於各縣市工業及服務業工作場所僱用員工的薪資水準，統計結果易受縣市產業結構發展影響，如金融及保險業、電子零組件業、電腦電子產品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高者，薪資水準相對較高，反之則相對較低。

觀察薪資中位數最高的新竹市，主要行業資訊電子工業，員工占比達44%，而資訊電子工業薪資中位數達128.9萬元，平均數更達177.2萬元。至於首都台北市，主要行業包含批發業、金融及保險業、零售業及出版影音傳播及資通訊服務業，其中金融及保險業的薪資中位數也突破百萬大關、達113.3萬元。

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