2022年薪資中位數51.8萬元！半數勞工未達標 薪資差距擴大為4.12倍

主計總處今天發布去（111）年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬元，較前一年增加1.2萬元、2.37%；平均總薪資69.3萬元、年增3.44%，兩者增幅皆創四年來最高。不過最高薪10%薪資與最低薪10%薪資差距，擴大為4.12倍，連續兩年拉大，顯示高薪族與低薪族薪資差距擴大。

主計總處表示，主要是前兩年產業受疫情衝擊程度不同，內需產業受傷重，但電子業則有科技紅利加持，加薪及獎金多，以致拉大高低薪差距。

111年受僱員工總薪資中位數51.8萬元，平均每月約4.3萬元，若以全體受僱員工人數817.1萬人，意味有半數、408.5萬人每月收入不到薪資中位數4.3萬元。另有68.61%、約560.6萬名受僱員工全年薪資未達平均總薪資69.3萬元，比率較110年68.31%微增。

統計顯示，111年工業及服務業受僱員工全年總薪資（含經常性與非經常性薪資）中位數51.86萬元（平均每月約4.3萬元），較110年增加2.37%；總薪資平均數69.3萬元、年增3.02%。若單位本國籍全時受僱員工，全年總薪資中位數為55.2萬元，年增2.50%；外國籍與部分工時員工薪資中位數則為34.1萬元，年增1.53%，可見本國籍全時員工薪資增幅明顯大於外籍人士及部分工時者。

不過，以薪資差距來看，最高前10%平均總薪資為126.1萬元，最低10%平均總薪資30.6萬元，差距擴大為4.12倍，也是自105年起差距縮小後，近七年連續兩年差距擴大。

主計總處官員表示，以近十年觀察，最高與最低10%薪資差距，102年至104年該比值由4.14上升至4.29，差距呈擴大趨勢；105年至109年因政府連續大幅提高基本工資，以致五年間差距由4.24降至4.0，差距逐年縮小；110年、111年雖持續調升基本工資，但疫情影響下，部分工時員工比重較高的內需服務業工時及薪資雙呈下降，直到111年下半年雖隨邊境解封開始復甦，但同期間電子終端產品需求暴發，帶動科技紅利現象，如半導體及海運業加獎鉅額獎金，墊高高薪員工薪資水準，因此高低薪差距連續二年拉大，111年較110年4.09倍略升。

111年各行業薪資中位數也可看出疫情影響，薪資中位最高的行業為電力及燃氣供應業的108.8萬元，其次是金融及保險業103.7萬元，製造業53.9萬元，其中電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業都超過70萬元。但部分工時員工較多的藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校等）等，薪資中位數都不到40萬元，其他服務業（含美容美髮按摩等）只有36.1 萬元。

平均數比較不受極端高薪拉升，半體及海運，平均數增幅大，因為中位數及平均數年增幅都是108年以來最高前一年獎金與紅利都高準備，低於平均數原因也是因為受高薪拉升，平均數增加，未達的比率也增加。

另一個觀察點是，111年中位數對平均數比值0.748，又較110年的0.756更低，也是自102年以來的0.801逐年下降，反映出平均總薪資成長率，高於中位數總薪資的成長率。主計總處表示，薪資平均數會被極端高薪拉升，例如半導體及海運業總薪資快速拉大，就會讓薪資平均數增幅高於薪資中位數成長幅度，資料顯示，10年間總薪資平均數成長24.99%，中位數增幅則是16.73%。

111年女性全年總薪資中位數為48.1萬元，男性為55.7萬元；10年間女性總薪資中位數增加19.15%，高於男性的15.92%。

從年齡層觀察，未滿25歲者因多屬在學打工或初入職場階段，全年總薪資中位數為36.2萬元，後隨年齡增長而提高，40至49歲增至58.9萬元，至65歲以上因多屬退休人口二度就業，總薪資中位數降為41.3萬元；若與上年比較，30至39歲者年增幅2.02%最高，25至29歲者增加1.86%。

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