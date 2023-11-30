2022年薪資中位數51.8萬元 逾400萬人月薪不到4.3萬元

行政院主計總處今（30）日公布2022年工業及服務業受僱員工全年總薪資（含經常性與非經常性薪資）中位數為51.8萬元，意即有408.5萬的受雇者，年薪在這之下，月薪不到4.3萬元。

不過，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，2022年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數較2021年增加 2.37%，為近四年最大增幅，2019年以來較高水準。其中，2018年總薪資中位數年增幅3.52%、2019年1.3%，2020年、2021年受疫情影響，年增幅分別只有0.82%、1%。

陳惠欣還提到，2022年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數增幅能有較高表現，主因是2021年經濟成長率高達6.62%，廠商調薪和獎金發放較多的影響。且若與2013年相較，薪資中位數十年已增加16.73%。

至於各縣市中，具有科技紅的新竹市總薪資中位數82.1萬元蟬聯冠軍，且年增6.69%最多。台北市則是重返第二，總薪資中位數70.1萬元、年增2.63%；新竹縣69.2萬元居第三、年增1.08%。

陳惠欣表示，各縣市受產業結構發展影響，如金融及保險業、電子零組件業、電腦電子產品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高者，薪資水準相對較高，反之則相對較低。

目前全體受僱勞工有817.1萬人，主計總處每年底發布前一年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數，亦即將817.1萬名勞工按總年薪由最高排到最低，形成一個數列，居於數列中間位置的那個數據，即為中位數。2022年為51.8萬元，平均每月約4.3萬元。

按性別觀察，2022年全年總薪資中位數，男性55.7萬元，女性48.1萬元； 按年齡層觀察，40至49歲者58.9萬元，未滿25歲及65歲以上者因較多部分工時員工，分別為36.2萬元及41.3萬。

若以教育程度觀察，研究所程度者103.6萬元，大專程度者54.9萬元，顯示隨教育程度提高，全年總薪資中位數呈現遞增。依廠商行業別觀察2022年全年總薪資中位數，電力及燃氣供應業108.8萬元，金融及保險業103.7萬元，分居前二名，也是此次調查全年總薪資中位數有破百萬的二大行業。

至於受僱員工人數較多的製造業為53.9萬元，其中電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業均逾70萬元；而部分工時員工較多的藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校 等）等均未及40萬元。

若與上年比較，以運輸及倉儲業年增5.24%最高，礦業及土石採取業、其他服務業亦均增逾4%，製造業增3.75%，其中電子零組件製造業增5.01%。十年間，以不動產業增加31.96%、金融及保險業增30.93%、住宿及餐飲業增24.44%幅度較高；製造業亦增18.96%，其中電子零組件製造業增加41.52%，電腦電子產品及光學製品製造業增25.78%

相較之下，含較多部分工時員工的行業，全年總薪資中位數多半偏低，教育業（不含小學以上各級學校）36萬元及其他服務業（含美容美髮按摩等） 則是36.1萬元。

若以第9十分位數對第1十分位數之比值（D9/D1）觀察，2022年略升至4.12。主計總處分析，2022年下半年雖隨邊境解封而復甦，但同期間因電子終端產品需求爆發的科技紅利現象亦加速墊高員工薪資水準所致。不過，陳惠欣表示，以長期趨勢觀察，該數值多在4上下。

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