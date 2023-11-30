元太提前達成使用35％綠色能源目標 獲國家永續發展獎

全球電子紙領導廠商E InK元太科技（8069）今（30）日宣布，獲得由國家永續發展委員會頒發的「國家永續發展獎」，以對淨零碳排、實踐臺灣永續發展項目標的實績獲得認可，在121個報名團體中脫穎而出。同時，元太科技積極在全球研發、營運及業務據點導入再生能源，已提前達成階段性目標，並將於2023年底持續超前目標達到使用再生能源占比35%（RE35）。

國家永續發展獎自2004年起由行政院國家永續發展委員會開始辦理，表揚推動永續發展績效卓越單位，以鼓勵全民參與永續發展。隨著政府宣示2050淨零排放，獎項也納入臺灣永續發展目標，以衡量團體對各項目標的貢獻。

「元太追求淨零排放，不只是被動、遵守政策與法規，也不只是跟隨國際潮流，」元太科技董事長李政昊表示：「電子紙只在換畫面時用電的低耗電特性，讓我們發展出P·ESG的特有架構，因為我們的產品讓所有表面數位顯示又低碳節能，這就是氣候變遷的下最好的顯示解決方案。」

除了用產品核心助力社會邁向淨零，企業做為地球公民的一份子，元太科技也明確承諾減少碳排的路徑，包含Net Zero 2040與RE100 2030等兩大環境永續目標，呼應國家政策，同時致力投入於減碳相關的國際性倡議，包括參與RE 100、EP 100、氣候宣言（The Climate Pledge），與SBTi科學基礎減量目標等國際性倡議，及以依據TCFD架構揭露氣候相關風險及機會之財務影響。

在邁向淨零的階段性目標中，元太科技因應各廠區當地政府政策與法規、綠電市場供給模式與價格，分別以簽訂直轉供綠電用電合約（Power Purchase Agreement，PPA）、及購買再生能源憑證（Renewable Energy Certificates，REC）等，積極取得再生能源使用，加速落實再生能源的導入使用。

元太科技原預計將於2023達成25%再生能源使用（RE25）、2025年達成40%（RE40），2030年落實100%再生能源使用（RE100），並在2040年實踐完全淨零碳排的承諾。如今在全球據點至今年底，將提前達成使用35%再生能源的目標（RE35），其中，除了美國廠區、中國大陸、日本及南韓的業務辦公室仍維持100%使用再生能源（RE100）之外，在中國大陸揚州廠區，已經使用超過50%再生能源，在來源不易的台灣綠電市場，元太台灣廠區使用再生能源的比例，也較去年倍增到8%（RE8）。

在電子紙產品的減碳貢獻方面，以在智慧城市中應用的電子紙公車站牌為例，元太計算台灣6.4萬座公車站牌若使用5年，太陽能電子紙公車站牌較液晶站牌少20萬噸碳排放量，且因使用太陽能供電即能自給自足運作，可輕易達成碳中和。同時也無須挖馬路、接市電，城市因自然災害電力中斷時仍可運作，是韌性淨零智慧城市的絕佳顯示器，亦符合SDG 3、11、 13及18等國家永續目標，支持城市邁向淨零。

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