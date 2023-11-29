展現2027年併網決心！CIP 渢妙風場簽下風機安裝、海上變電站兩大合約

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今年8月底拿下經濟離岸風電區塊開發3-1期渢妙風場開發權之後，今（29）日宣布啟動「風機運輸及安裝合約」與「海上變電站統包合約」，展現要在2027年併網決心。此外，CIP也將參與3-2期競標。

CIP表示，渢妙風場於今年10月初與丹麥海事工程及能源統包商Semco以及越南石油與天然氣集團旗下PTSC M&C簽署海上變電站統包合約，合約範疇涵蓋設計、採購、製造及安裝。本土供應商東元（1504）、華城（1519）等打入供應鏈，供應電力系統零組件，深化本土機電應用量能。

渢妙風場已於10月下旬與英國海事工程服務廠商Seajacks完成風力機運輸與安裝合約簽署，Seajacks將負責全場33座風機之運輸與安裝，協助渢妙風場於2027年如期交付。

CIP台灣區塊開發計畫執行長 Claire Lohan 表示，海上變電站涉及設計、採購、製造、安裝；而目前全球能承做次世代大型風力機運輸及安裝的工作船極為有限，且面臨全球風場搶船的激烈競爭。她表示，開發商若沒有於今年鎖定海上變電站產能、若沒有及早鎖定安裝船船期，2027年併網就只會淪為空談。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，受到國內外大環境影響，3-1期風場開發面臨更多挑戰。「迎難而上」向來是CIP的信念，渢妙將是首座有如此高程度國產化的風場，並且能夠在「無電業自由市場機制」以及「政府高度補貼企業用電」的前提環境下，還成功以企業購電模式承購。CIP期盼與政府、供應鏈夥伴、銀行團以及CPPA客戶，共同為台灣成就這項第一。

Claire Lohan 表示，渢妙風場自開發以來始終大幅領先同期風場，不僅3-1期選商獲排序第一位、率先完成行政契約申請及簽署、以至於工程合約進度都在3-1期中持續領先；她坦言，如果3-1風場開發延遲，勢必影響到3-2期開發，CIP展現將會如期於2027年交付決心。

渢妙風場的海上變電站統包合約於今年10月簽署，由丹麥海事工程能源統包商Semco、以及越南石油與天然氣集團旗下PTSC Machinery & Construction共同承攬。Semco負責海上變電站設計、採購及電力設施安裝；PTSC M＆C負責於越南頭頓市廠區進行海上變電站結構物之製造生產。同時，渢妙海上變電站亦將與本土供應商東元、華城等廠商合作供應電力系統零組件。

Seajacks 台灣總經理盧育挺表示，在投資環境改變、原物料價格上漲等情勢下，全球離岸風電均面臨開發成本飆升，CIP優良的專案開發能力與穩健的財務實力，讓Seajacks願與渢妙風場合作。Semco 亞太區副總裁Pieter Tomassen表示，外在環境的挑戰使離岸風電面臨巨大壓力，開發商不得已放棄開發權的情況在國際間也時有所聞。在這樣的大環境下CIP仍在全球穩健的推動風場開發，給予Semco與PTSC很大的信心。

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