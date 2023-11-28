北富銀：2024年投資人應掌握五大投資趨勢、三個國家

時序即將進入2024年，投資人還可關注那些投資領域？台北富邦銀行副總經理蔡玉惠於「2024富邦財經趨勢論壇」中表示，隨著2024年的到來，全球經濟緩步成長，升息循環將近尾聲，地緣政治仍有高度不確定性且金融市場持續震盪，投資人可以留意五大投資趨勢，包含美國製造、「錢」進日股、美友岸外包、半導體邁向復甦、生技製藥新藍海等。

後疫情時代全球經濟百廢待興，高通膨及高利率使得2023年經濟成長有限，而各國為了挽救高通膨而施行的升息政策近尾聲，然因不排除二次通膨的可能性，市場預期Fed維持高利率時間延長，再加上地緣政治的不確定因素，中美關係、中東局勢以及俄烏戰爭等，金融市場續震盪。蔡玉惠指出，在此大環境下，投資人2024的資產配置可增持債市，關注美國、日本、墨西哥等三個國家，在產業上則可聚焦科技及防禦型類股。

北富銀建議，投資人在選擇投資標的上則可掌握下列五大投資趨勢：

趨勢一：製造回流 美國經濟正向循環

蔡玉惠指出，預估美股2024年EPS將增長達12.2%，高於MSCI世界指數(扣除美國)盈餘的增速6.9%，以過去經驗來看，當美股盈餘成長快過其他區域時，美股表現通常較全球股市來得好。標普前10大權值股指數雖於下跌波段平均跌幅略高於大盤3.6%，但上漲波段時，波段平均漲幅優於大盤約7.3%，多頭時更具上漲潛力。且由EPS來看，資訊科技、通訊服務類股領軍的前10大權值股，2024年EPS增長率預估將高於11大類股，持續扮演美股獲利火車頭。明年股市也許有逆風，但投資大型權值股，擇機佈局、不失為好選擇。

趨勢二：改革題材帶動投資人「錢」進日股

日本首相岸田文雄為提高日本家庭投資收益，2024年1月1日起將實施新NISA制度，取消個人儲蓄帳戶的股息稅和資本利得稅，使用方式更彈性、額度更高，以此鼓勵民眾進行投資，目標為未來5年內讓日本家庭金融資產收益成長一倍。此外，2024年春季勞資談判(春鬥)上，其預計提出加薪至少5％的訴求，預計日本最終薪資將進一步提高，有助於進一步推動股市買盤。

同時，投資人可以重點關注日本的金融類股。首先，日本央行總裁植田和男認為負利率時代可能比先前預期更早結束，且交換市場預期，最慢明年3月前，日本將不再實施負利率。

趨勢三：美國友岸外包政策 墨西哥搶佔先機

憑藉地利之便、製造業勞動成本較低、北美自由貿易區內生產零關稅等優勢，自2017以來，墨西哥佔美國進口的份額增幅為所有競爭國家中最大，已取代中國成為美國最大貿易夥伴。隨墨西哥製造廠商的工業用地需求遽升，JP Morgan預估，將可望帶動墨西哥外商直接投資(FDI)/GDP的比重由2023年第4季的1.7%回升至3%。同時，墨西哥股市估值仍低，預期本益比遠低於10年均值，亦低於MSCI新興市場及MSCI全球指數，且高政策利率利於吸引資金流入墨西哥，另通膨已相對可控，明年啟動降息經濟穩定可期，股市後市可期。

趨勢四：半導體庫存縮減 邁向復甦 前景無限

針對半導體未來展望，預期AI將成為下一個十年科技主流，2024年半導體將迎來復甦擴張階段。2023下半年全球半導體處於終端需求的復甦階段(衰退幅度已連續三個月收窄)，預計至2024年有望轉為擴張階段(增速>0)。由過去歷史經驗可知，半導體產業出貨金額增速落底後轉向復甦擴張階段，該階段費城半導體指數平均報酬率最高達127%，最低達-17.7%，投資機會大於風險。

趨勢五：控糖減重商機 開拓製藥新藍海

全球約有26億人已經超重或肥胖(約佔世界人口的 38%)，且根據世界肥胖聯合會的研究，按照目前的趨勢，預計12年內肥胖人數將增加到超過40億 (佔世界人口的51%) 。抵抗肥胖及其所造成的疾病變成人類延續的重要課題，其中控糖減重，開拓了製藥業的新藍海。

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