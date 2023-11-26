醫療科技展 AI題材紅火

第七屆台灣醫療科技展將在11月30日起一連四天舉辦，主辦單位生策會表示，今年展會將聚焦智慧醫療、精準醫療及全齡醫療三大主軸，且因應2023年全球人工智慧（AI）科技浪潮，廣達董事長林百里將以「AI如何革新全球醫療現在與未來」為題發表演講。

生策會表示，今年醫療科技展展出規模創歷年新高，展出機構650家，展位規模2,300個，吸引近2,000名國際買家及百位海外醫院院長專程抵台商洽談合作。

今年線上全球醫療採購網更將有超過500場媒合會，連結波蘭、捷克、馬來西亞、印度、越南、印尼、菲律賓、新加坡、中東等全球夥伴進行商貿合作交流。今年醫療科技展開幕儀式中，主辦單位也安排數位醫療全球通路結盟締約儀式。

今年醫療科技展有三大主題展區，包括智慧醫療、精準醫療、全齡醫療，三大主軸又各自聚焦九大關鍵領域，包括：智慧醫院、先進醫療科技、數位醫療；精準檢測、生技製藥、再生醫療；預防醫學、無齡長照、智慧健康等。

此外，全台30大醫療體系、近80家醫院也將在展會中針對AI醫療、數位醫療、精準醫療、細胞治療、新創研發及疾病新解方等六大醫療，突顯各自展出特色。

生策會表示，醫療科技展開幕當天會舉辦第六屆亞洲醫療科技創新論壇（MEDTEX），以「AI創新．未來醫療」為主題，邀請包括廣達、英特爾、微軟等醫療與科技巨擘。從軟體創新、硬體升級和應用落地，勾勒出AI應用於醫療的三大面向，共同盤點全球智慧醫療產業發展趨勢。

林百里將在MEDTEX論壇中以「AI如何革新全球醫療現在與未來」為題發表演講；以色列Sheba公司轉型長Eyal Zimlichman也將主講「GPT帶來的醫療革新與突破」；英特爾副總裁René Torres將主講「創建AI醫療科技高速發展平台」。

生策會表示，透過今年的醫療科技展，集結AI軟硬體廠商，強化網路、計算、儲存等基礎建設，台灣將成為全球智慧醫療產業重鎮。

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