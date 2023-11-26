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精準醫療 數位孿生兵家爭

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

AI除在智慧醫院、數據分析、醫療診斷及預估可望有所突破，在元宇宙與數位孿生（Digital twin）上，也成為兵家必爭應用，尤其數位孿生更開啟熱戰，跨國大廠如nvidia、西門子等公司正積極搶占先機。

目前數位孿生發展最迅速的是工業場域，如輝達就與和碩今年中旬合作，要打造無時差智慧工廠的數位孿生工業元宇宙；鴻海富智捷與西門子合作開發新一代先進駕駛輔助系統（ADAS），則是採用西門子Xcelerator的解決方案與數位孿生技術，加速ADAS開發。

但隨著技術持續發展，除工業外，醫療應用也蔚為話題。知名全球市調公司Frost & Sullivan出具一份「全球醫療保健數位孿生成長機會」報告解釋，二○二○年COVID-19疫情逐漸在全球蔓延，突發性的醫療和人力資源短缺，大幅提高了遠距醫療和居家照護的需求，並且帶動醫療領域數位孿生的成長。

陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎就指出，榮總和陽明交大團隊合作的「數位孿生AI計畫」，今年受惠AI軟硬體技術陸續到位、應用百花齊放，有加速發展之態。吳俊穎指出，數位孿生AI計畫可針對十年、廿年後，個人疾病發生率提出更精準估值，基於台灣有龐大健保資料庫，坐擁大數據利基，倘若能結合AI進行更精準的個人疾病預測、模擬，就能提早預防，達到「精準健康」的目標。

要建構醫療領域數位孿生，需要幾個關鍵數位科技，包括物聯網、人工智慧（AI）、延展實境（XR）、雲端運算。其中物聯網系統能收集並傳輸從感測器收集到的生理、生物標誌物、環境等數據資料；XR技術能模擬一個虛擬3D影像，且該虛擬影像具備能與使用者互動的能力；雲端運算能分析與儲存從感測器收集而來的大量數據，同時讓使用者不受到地點的限制，隨時查看與使用數據；AI則能分析數據提供風險評估，甚至提供治療選擇、流程優化等建議。

使用者 物聯網 宇宙

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