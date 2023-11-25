快訊

金馬60／陳慕義《老狐狸》奪最佳男配角！得獎名單不斷更新

開始棄保？媒體人揭史無前例怪象「柯文哲淪家裡蹲型總統候選人」

中市勞工局勞資健行活動登場 逾1500名勞工熱情參與

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「怡居城市·勞資好行」健行活動，讓勞工能在假日與家人一起出遊及健行。勞工局提供
「怡居城市·勞資好行」健行活動，讓勞工能在假日與家人一起出遊及健行。勞工局提供

為鼓勵台中市勞工進行正當休閒活動，走出戶外紓解工作壓力，台中市勞工局今（25）日在豐原區中正公園舉行「怡居城市．勞資好行」健行活動，吸引1,500餘人參加，讓勞工朋友在忙碌工作之餘，能在假日與家人一起出遊健行，達到工作與家庭平衡。

勞工局表示，這次健行路線由豐原區中正公園起走，折返點為豐原公老坪碧雲宮，沿途並設有3個補給站，可適時補充水分及體力，折返點也提供接駁車，讓有需要的民眾搭車返回會場。

活動主舞台周邊也安排親子趣味遊戲、小丑氣球魔術秀等，會場伴隨一家大小歡樂笑聲，勞工朋友及小朋友玩得不亦樂乎。另外，重頭戲為摸彩活動，勞工局今年提供豐富獎項，抽出了PS5主機、飛利浦電視、Apple watch、空氣清淨機、摺疊腳踏車等大獎，現場氣氛High到最高點。

勞工局長張大春表示，勞工朋友是企業最重要的資產，也是經濟成長重要的貢獻者，市長盧秀燕非常重視勞工的身心理健康，希望藉由辦理此類活動，鼓勵勞工多參與正當休閒活動，打造台中成為永續宜居的幸福城市。

活動主舞台周邊也安排親子趣味遊戲、小丑氣球魔術秀等親子活動，熱鬧滾滾。勞工局提供
活動主舞台周邊也安排親子趣味遊戲、小丑氣球魔術秀等親子活動，熱鬧滾滾。勞工局提供
台中市勞工局勞資健行活動登場，逾1,500名勞工熱情參與。勞工局提供
台中市勞工局勞資健行活動登場，逾1,500名勞工熱情參與。勞工局提供

勞工局 PS5

延伸閱讀

確保遊客安全！中市觀旅局搶通大甲鐵砧山野溪

建立產業職災風險地圖 新北檢查39處高風險場所

副市長王育敏列不分區第13 中市3位副市長恐缺兩位

高雄市工會行善特攻隊義出動 暖心助偏鄉弱勢舊厝翻新

相關新聞

謝金河：今年APEC是全球重新定位中國的時刻

在美國舉行的APEC峰會日前落幕。財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「世界重新定位中國」一文，他表示，這次2023的AP...

網友號召上街反對印度移工 勞動部：照既定步調簽署MOU

台灣、印度預計年底前簽署勞務合作備忘錄，漸進式定額引進印度移工。消息傳出後，有網友發起「反對增加新移工國 」連署，號召1...

反印度移工是認知作戰？ 民團：台人對印度認識太片面

台灣將開放引進印度移工，近來卻有網友發文指印度性暴力事件層出不窮，憂心台灣淪為「性侵島」，後續更有大批網友至勞動部臉書留...

明年又有韓式炸雞名店登台 業者不怕「蛋塔效應」？

台灣餐飲市場「韓流」再起，餐飲集團相繼引進韓式炸雞，包括韓劇「來自星星的你」劇中女主角千頌伊超愛吃的炸雞品牌明年將登台，至少有四大品牌將在台灣會合。隨著知名的韓式炸雞一家家進入台灣，外界好奇業者這樣一窩蜂搶進，是否會讓消費者吃膩了，形成「蛋塔效應」？

台經院：景氣最差已過 將U型回升

台經院昨發布十月景氣動向調查，台經院院長張建一表示，電子業十月庫存降至半年新低，景氣慢慢變好，最差已過去，「目前處於轉折...

台經院：景氣進入變好轉折點 後續緊盯通膨降溫情況

台經院昨（24）日公布最新景氣調查，雖10月製造業營業氣候測驗點微幅下滑，但廠商對未來半年景氣看法，看好比率月增9.4個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。