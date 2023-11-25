中市勞工局勞資健行活動登場 逾1500名勞工熱情參與
為鼓勵台中市勞工進行正當休閒活動，走出戶外紓解工作壓力，台中市勞工局今（25）日在豐原區中正公園舉行「怡居城市．勞資好行」健行活動，吸引1,500餘人參加，讓勞工朋友在忙碌工作之餘，能在假日與家人一起出遊健行，達到工作與家庭平衡。
勞工局表示，這次健行路線由豐原區中正公園起走，折返點為豐原公老坪碧雲宮，沿途並設有3個補給站，可適時補充水分及體力，折返點也提供接駁車，讓有需要的民眾搭車返回會場。
活動主舞台周邊也安排親子趣味遊戲、小丑氣球魔術秀等，會場伴隨一家大小歡樂笑聲，勞工朋友及小朋友玩得不亦樂乎。另外，重頭戲為摸彩活動，勞工局今年提供豐富獎項，抽出了PS5主機、飛利浦電視、Apple watch、空氣清淨機、摺疊腳踏車等大獎，現場氣氛High到最高點。
勞工局長張大春表示，勞工朋友是企業最重要的資產，也是經濟成長重要的貢獻者，市長盧秀燕非常重視勞工的身心理健康，希望藉由辦理此類活動，鼓勵勞工多參與正當休閒活動，打造台中成為永續宜居的幸福城市。
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