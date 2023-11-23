好消息！受惠於AI需求強勁、庫存下降快速 積體電路生產由黑翻紅

經濟部統計處今（23）日發布10月工業生產指數92.29，年減2.32%；製造業生產指數92.1，年減1.93%，雙雙呈連17個月負成長。惟長黑中仍有好消息，10月積體電路業生產由黑翻紅，年增0.37%，結束連13個月負成長，經濟部指出，主要是受惠於AI需求熱絡及庫存消化快速。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，因為去年全年有大量庫存待消化，廠商會優先去化庫存，因而影響製造業生產，預期11月、12月製造業生產仍會續呈負成長走勢，最快要到2024年1月因有低基期效應，製造業生產才會轉為正成長。

黃偉傑指出，10月製造業生產主要六行業中，電子零組件業生產年減0.65%，幾乎要翻正，為連續第14個月負成長，有兩大原因推升電子零組件業生產。第一是面板及其組件業因大尺寸面板需求佳；第二是積體電路受惠於AI與高速運算需求強勁致12吋晶圓代工增產。

他並說，積體電路業去年存貨堆很多，今年以來持續消化庫存，已看到明顯下降。他指出，10月電子零組件業（含積體電路業）存貨率在70%至80%之間，但相較於2017年至2020年50%至60%存貨率仍偏高，但相對於去年平均80%則已有下降明顯。

至於積體電路是否持續增產？他分析，全球終端需求仍疲弱，再加上手機新品備貨期高峰已過，將會使積體電路生產往下拉，但另一方面又有AI需求熱絡力道在支撐。他預測，未來電子零組件業生產成長率接近0，「在0上下徘徊」。

此外，10月電腦電子光學製品業年增12.5%，為連續第4個月正成長，更創有資料以來新高，表現突出。黃偉傑表示，正是拜AI及雲端資料服務需求暢旺之賜，進而帶動伺服器及主機板增產；隨著上游晶片缺貨問題獲得解決，下游伺服器組裝跟著增產。

至於傳統產業，經濟部表示，因全球經濟成長平緩，下游產業持續消化庫存，業者設備投資意願下滑，致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年減5.18%及4.60%，機械設備業亦年減17.64%；惟汽車及其零件業則年增2.37%，主因國內車市持續熱絡，車用晶片等零件供應充足，多款國產新車陸續上市熱銷所致。

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