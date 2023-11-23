晶碩董座郭明棟：未來10年要打國際盃 買我們股票不吃虧
晶碩（6491）董事長郭明棟今（23）表示，晶碩過去10年立足台灣、亞洲，後面10年要放眼世界、打世界盃，將開始採取更積極的策略，包括同步一線大廠的產品，晶碩將不斷推出新產品表明雄心壯志。他並打趣說，「買我們的股票一定不會吃虧的」。
晶碩今日舉辦「眼球研究院」品牌精神暨新品發表會，首發產品推出全球唯一添加五種眼用成份的「Sunlight 陽光晶粹」隱形眼鏡，新成份「B2 與硫酸鋅」的添加更讓配戴體驗再升級。
郭明棟表示，過去10年晶碩的製造採科技化、高度自動化，和台灣傳統的隱形眼鏡製造很不同。不過，即便很努力，台灣整個隱形眼鏡產業全球市佔率僅10%，雖然還有很大的空間可成長，但也發現一些障礙，因為競爭者很早就進入市場，比起美國四大品牌從40年前開始進入，晶碩只花了10年了時間，還有很多要學習。
作為國內專業隱形眼鏡製造領導品牌，晶碩不僅於生產中導入高自動化設備嚴控品質，對產品研發更是不斷改革創新。郭明棟表示，晶碩近十年投入 33 億研發經費，團隊擁有超過 200 位專家，至今累積 28 國共為 235 篇專利數量及 41 國 249 張的產品認證，研發範圍涵蓋維他命應用、舒壓光學、高階光學研究等多項領域，厚植品牌實力，在研發的投入上更是數一數二的品牌。
郭明棟強調，「眼球研究院」的成立就是展示晶碩已經要從亞洲盃升級進軍世界盃了，會放眼國際以成為世界級品牌為目標，並滿足全世界消費者對隱形眼鏡功能的期待，呈現晶碩在高階光學產品的研發實力與長線佈局，以往晶碩只是默默的將產品做好，現在開始要大聲的跟消費者說我們做了哪些結合最新科技的獨家專利新品，未來也將持續以領先業界的高標準繼續研發，創造良好的配戴體驗。
Sunlight 陽光晶粹日拋軟性隱形眼鏡是全球首款於保存液添加維他命 B2、B6、B12、維他命E 以及硫酸鋅等五種眼用成分與保濕因子的新產品，保存液能在鏡片形成水分膜，維持鏡片保濕潤滑。此外，晶碩光學集團旗下通路 – 晶澈科技亦同步推出「B+葉黃素水感晶亮飲」，含有關鍵維生素 B 群、花青素和葉黃素與日本金獎玻尿酸，晶亮潤澤，兩種含有關鍵維他命 B群的產品同時推出，希望一起守護健康。
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