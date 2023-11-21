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普生CellBioTM技術獲國家藥物科技研究發展獎銅質獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

普生（4117）今(21)日宣布，CellBio技術平台產品參加衛福部食品藥物管理署、及經濟部產業發展署共同舉辦的「國家藥物科技研究發展獎」，今日獲頒「醫療器材類-銅質獎」，凸顯普生多年來提升團隊研發能力與競爭優勢，加上持續完善研究、開發、製造、銷售及檢驗服務之完整一條龍供應鏈服務，有望創造集團永續發展基石。

「國家藥物科技研究發展獎」為國家級獎項，並依研發產品屬性分為藥品類、醫療器材類及製造技術類等三大類，獎勵具有卓越貢獻的新藥物及相關產製技術研發成效廠商，鼓勵更多廠商展現投入之新興藥品或醫療器材的科技研發成果，以提升台灣藥物製造工業水準、以及臨床試驗品質。

普生憑藉為政府推動肝炎十年防治計畫創設的專業檢驗試劑製造服務公司，多年來不斷提升旗下團隊研究能力與競爭優勢，助力集團在眾多優質企業中脫穎而出並獲頒「醫療器材類-銅質獎」之肯定。

普生總經理林孟德表示，集團自有研發技術iFiltration不僅獲得台灣發明專利，同時亦取得日本、中國大陸等新型專利，利用微孔濾膜分離技術(iFiltration)分選細胞，該濾膜CTCs回收率超過97%，亦為此次獲獎的普生手動血球計數裝置產品之核心技術，由於此款產品CellBio技術平台僅需搭配7.5mL血液樣本即可於兩小時內捕獲血液中CTCs，有效偵測血液循環腫瘤細胞、監控體內癌細胞動態變化，達到早期癌症預警目的或術後復發監控及治療效果追蹤與判定，提供更精準有效率的篩檢方法協助患者獲得更精準的醫療照護。

展望未來，普生持續發展全方位診斷服務，積極投入分子診斷、液體活檢、癌症診斷等相關技術研發，完善旗下精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域，並於竹北AI智慧園區規劃打造節能減碳、布建大健康領域、擁有九大中心的普生AI園區廠辦大樓，目標於2024年下半年完工啟用，以期與既有位於新竹科學園區的竹北廠達到資源整合互補、完善布局大健康領域等效益，助力普生擴大國際市場業務開發契機。

普生 醫療器材 2024

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