進口黃小玉營業稅100％減徵 再延長至113年3月

進口黃小玉營業稅繼續100％減徵至明年3月底止，財政部今（21）日會同經濟部及農業部函報行政院核定公告，自113年1月1日起至3月31日止，延續調減進口黃豆、小麥、玉米3項貨物應徵之營業稅100％。

財政部從111年2月7日公告免徵進口黃小玉營業稅，經數次延期迄今，前次延期到今年12月31日止，已長達22個月，財政部表示，因俄烏戰爭持續影響、今年10月上旬又爆發以哈衝突、戰爭，加以氣候異常頻率增加，推升國際大宗物資價格波動風險，考量全球通膨風險因素續存，為及早因應及持續減輕國內業者營運負擔並穩定末端售價，因此黃小玉免徵營業稅措施，再延長至明年（113）年3月31日止。

進口黃豆、小麥、玉米的營業稅免徵時間延長到明年3月，則實施時間超過2年，財政部表示，沒想到國際穀物價格先是受到疫情影響，接著又是俄烏戰爭，再來又是以哈戰爭，連續一連串負面因素影響黃小玉價格穩定，因此免徵營業稅措施才會延長數次。

財政部呼籲營業人及進口業者響應政府政策，將降稅利益如實反映降低相關商品售價，以呼應政府穩定物價先釋出的善意。

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