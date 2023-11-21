宜蘭第一處社宅開工 陳建仁：明年底全國社宅目標107%
宜蘭縣首起社會住宅「倉前安居」今天開工，行政院長陳建仁、內政部次長花敬群等人到場，陳建仁表示，中央目標興辦20萬戶社會住宅目標，直接興建12萬戶、包租代管8萬戶，預計明年底達到目標的107%；此外也擴大住屋租金補貼，下學期開始連大學生校內住宿也能補助。
陳建仁說，蔡英文總統上任以來關心居住正義，居住問題的關鍵項目是興建社會住宅，因此2016年開始推動8年興建20萬戶社宅，為了展現決心，中央成立國家住宅及都市更新中心，整合中央與地方、政府與民間的力量，預計明年底就可以達到20萬戶目標的107%。
陳建仁表示，社會住宅不只要讓民眾住得起，還要住得舒適安全，中央規畫的社宅都有導入綠建築、智慧建築、耐震標章與太陽能光電等等，安全便利、節能減碳，妥善照顧各層住戶需求，「比我現在住的房子都要好」；倉前安居最大的特色是串連歷史建築羅東聯勤被服廠，形成文化據點，為台灣建立新的住宅標竿。
花敬群補充，社會住宅的規畫設計標準全國一致，不會說台北好、宜蘭壞，標準與邏輯都是相同的；另一方面，租金由在地行情決定，依照附近10年到40年中古住宅租金標準，一般戶打8折，高齡身障家戶打7折，低收中低收入戶打5折。
陳建仁指出，除了社宅與包租代管，中央也針對租屋族推動300億元租金補貼，放寬適用對象、採隨到隨報且取消申請期限，另外擴大租金補貼對象，從20歲到下拉到18歲，大學生也能申請租金補貼；既然校外租屋可以補助，校內住宿也可以，因此下學期開始，校內住宿補助5000元，低收入戶補助7000元。
陳建仁說，政府能體恤租屋族需要，也不會忘記貸款族，中產以下的自用住宅貸款戶專案，符合資格的家戶一次可申請補貼3萬元，有望減輕全台55萬戶貸款族的負擔。
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