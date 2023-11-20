東協接單大爆發！10月外銷訂單來源 東協僅次美國、超越大陸

東協接單大爆發。經濟部統計今（20）日指出，2023年10月來自東協外銷訂單金額達108.2億美元，超越中國大陸及香港的106.3億美元，成為僅次美國、第二大接單來源。

經濟部統計處長黃于玲表示，東協訂單增加，主要是有一歐洲客戶原本自歐洲下單，自今年3月起改自東協下單，其影響足足一整年，訂單高峰期落在第4季；此外，受惠於供應鏈轉移至東協，須自台灣進口中間材，也會增加來自東協訂單。

她指出，東協接單金額增加最多就是資通訊產品，歐洲接單就相對減少很多。經濟部統計指出，東協資通信產品訂單9月、10月連2個月暴增，金額分別有33.2億、49.8億美元之多，年增201.5%、525.1%。

此外我來自中國大陸10月接單金額為106.3億美元，年增1.2%，結束連續18個月負成長。黃于玲分析，10月中國大陸訂單增加最多為資通訊產品，像是筆電、顯卡；光學器材如面板、光學鏡頭；以及電機設備的連接器。主要還是消費新品備貨帶動。

不過她認為，中國大陸和香港10月接單金額得以轉為正成長，最主要原因是基期偏低，去年中國大陸受到全球通膨影響，衝擊出口，房地產下跌，內需下滑致比較基期低。

黃于玲認為，以10月觀察，中國大陸和東協接單非常接近，儘管東協接單會愈來愈多，目前尚難以判斷是否長期取代中國大陸接單。

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