快訊

台台併還沒併已嘗甜頭！ 台灣之星用戶「實測」驚喜1事：我有訊號了

北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

聽新聞
test
0:00 / 0:00

硫磺子坪地熱示範案動土 鄭文燦：定要成功「做一個帶頭」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
行政院副院長鄭文燦（左五）等人今天出席新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠商轉儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院副院長鄭文燦（左五）等人今天出席新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠商轉儀式。記者邱瑞杰／攝影

新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠、硫磺子坪地熱示範案，今天分別舉辦商轉儀式、動土典禮，讓台灣地熱能源開發再往前邁進一步。行政院副院長鄭文燦致詞時說，地熱用的土地，環境衝擊都比較小，又具有循環利用及基載設計。台灣目前共有9處24個地熱案場，硫磺子坪案場一定要成功，「做一個帶頭」。

新北市政府與中央能源局、國財署合作設立金山硫磺子坪地熱示範區，2016年引進結元能源開發公司投資建廠，先導電廠發電量為1MW（百萬瓦），今天正式商轉。後續開發容量4MW的硫磺子坪電廠，也在今天舉辦動土典禮。

結元母公司將捷集團創辦人林長勳說，四磺子坪先導地熱發電廠發電量可供1500戶家庭使用1年，感謝政府和銀行及各界支持順利商轉。硫磺子坪電廠發電量可供6000戶家庭使用1年，今天動土後，希望能在2025年底運轉。現行法規對地熱開發有所限制，希望將捷在「前面開路」，政府能更加重視，縮減開發時間。

鄭文燦表示，金山這兩處地熱電廠共5MW發電量好像很小，但這是重要的一步。台灣的地熱裝置容量現在是7.29MW，還是起步階段。目前向地方政府、能源署申請的9處24個地熱案場，總裝置容量是61.75MW，硫磺子坪地熱電廠一定要帶頭成功。

鄭文燦說，再生能源發展條例今年已修正，設立地熱專章，重點包括讓探勘計畫先行，審查方式可中央和地方聯審，水權和台電收購年限都達20年。能源署也會成立單一窗口，協助相關案場推動。

新北市副市長陳純敬表示，2050年淨零碳排的目標，對世界各國都是非常大的壓力，能源轉型不會往後退，只能夠勇往直前。地熱能源開發跟溫泉開發一樣，市府相關局處會整合，跟民間業者一起為淨零碳排、永續未來努力。

行政院副院長鄭文燦（右四）等人，今天參新北市金山區硫磺子坪地熱示範案動土典禮。記者邱瑞杰／攝影
行政院副院長鄭文燦（右四）等人，今天參新北市金山區硫磺子坪地熱示範案動土典禮。記者邱瑞杰／攝影
新北市金山區硫磺子坪地熱示範案今天動土，山區鐵塔為探勘井場址。記者邱瑞杰／攝影
新北市金山區硫磺子坪地熱示範案今天動土，山區鐵塔為探勘井場址。記者邱瑞杰／攝影
新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠今天舉辦商轉。記者邱瑞杰／攝影
新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠今天舉辦商轉。記者邱瑞杰／攝影

地熱電廠 鄭文燦 金山

延伸閱讀

批藍白合密室協商還畫押 鄭文燦酸：大黨欺負小黨

批藍白合是鬧劇 鄭文燦：百年大黨要小黨讓3%、5%吃人夠夠

鄭文燦駁：台積電有機會來桃園非臨時起意 非配合選舉

鄭文燦當陳其邁面「高雄願望都實現」 她酸：韓國瑜要什麼沒什麼

相關新聞

台積電赴美投資效應 Q3海外直接投資淨額創單季新高

中央銀行今日公布最新的國際收支統計，其中，台積電在本季擴張對美國投資金額，使得第三季的59.1億美元直接投資淨額，再創2...

國人出國觀光大爆熱潮 創下史上最大旅遊逆差

國人出口觀光大爆熱潮，竟然也使台灣創下史上最大的旅遊收支逆差。中央銀行今日公布最新的國際收支，其中在旅遊方面，第三季因為...

連14黑！10月外銷訂單528億美元 光學器材逆勢年增13%

經濟部公布10月外銷訂單528.7億美元，較9月增加2.9%，經季節調整後增加5.7%，但與去年同期相比，則減少4.6%...

硫磺子坪地熱示範案動土 鄭文燦：定要成功「做一個帶頭」

新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠、硫磺子坪地熱示範案，今天分別舉辦商轉儀式、動土典禮，讓台灣地熱能源開發再往前邁進一步...

經長：台日半導體合作寫新頁 爭取日材料廠來台投資

經濟部長王美花今（20）日出席中日工程技術研討會表示，台積電赴日設廠順利，也讓台日關係在半導體產業合作寫下新篇章；日本材...

王美花：台灣可借鏡日本氫能發展 半導體合作寫新頁

經濟部長王美花今天出席中日工程技術研討會表示，氫能是台灣非常希望和日本合作的領域，可借鏡日本氫能接收站等建設經驗；此外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。