硫磺子坪地熱示範案動土 鄭文燦：定要成功「做一個帶頭」

新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠、硫磺子坪地熱示範案，今天分別舉辦商轉儀式、動土典禮，讓台灣地熱能源開發再往前邁進一步。行政院副院長鄭文燦致詞時說，地熱用的土地，環境衝擊都比較小，又具有循環利用及基載設計。台灣目前共有9處24個地熱案場，硫磺子坪案場一定要成功，「做一個帶頭」。

新北市政府與中央能源局、國財署合作設立金山硫磺子坪地熱示範區，2016年引進結元能源開發公司投資建廠，先導電廠發電量為1MW（百萬瓦），今天正式商轉。後續開發容量4MW的硫磺子坪電廠，也在今天舉辦動土典禮。

結元母公司將捷集團創辦人林長勳說，四磺子坪先導地熱發電廠發電量可供1500戶家庭使用1年，感謝政府和銀行及各界支持順利商轉。硫磺子坪電廠發電量可供6000戶家庭使用1年，今天動土後，希望能在2025年底運轉。現行法規對地熱開發有所限制，希望將捷在「前面開路」，政府能更加重視，縮減開發時間。

鄭文燦表示，金山這兩處地熱電廠共5MW發電量好像很小，但這是重要的一步。台灣的地熱裝置容量現在是7.29MW，還是起步階段。目前向地方政府、能源署申請的9處24個地熱案場，總裝置容量是61.75MW，硫磺子坪地熱電廠一定要帶頭成功。

鄭文燦說，再生能源發展條例今年已修正，設立地熱專章，重點包括讓探勘計畫先行，審查方式可中央和地方聯審，水權和台電收購年限都達20年。能源署也會成立單一窗口，協助相關案場推動。

新北市副市長陳純敬表示，2050年淨零碳排的目標，對世界各國都是非常大的壓力，能源轉型不會往後退，只能夠勇往直前。地熱能源開發跟溫泉開發一樣，市府相關局處會整合，跟民間業者一起為淨零碳排、永續未來努力。 行政院副院長鄭文燦（右四）等人，今天參新北市金山區硫磺子坪地熱示範案動土典禮。記者邱瑞杰／攝影 新北市金山區硫磺子坪地熱示範案今天動土，山區鐵塔為探勘井場址。記者邱瑞杰／攝影 新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠今天舉辦商轉。記者邱瑞杰／攝影

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