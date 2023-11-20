大贏家！ 一零四資訊科技獲台灣企業永續獎 拿四項大獎

2023年 TCSA 台灣企業永續獎揭曉，一零四資訊科技在196家企業與組織、474件參獎方案中，一口氣拿下「社會共融領袖獎」、「高齡友善領袖獎」、「人才發展領袖獎」與「資訊安全領袖獎」四項大獎肯定，比去年新增一項大獎。其中，推廣中高齡族群價值今年首次獲得「高齡友善領袖獎」。

連續兩年獲獎的是「社會共融領袖獎」，以Be A Giver社會共融運動推行知識共享及職場互助；以及「資訊安全領袖獎」以最高標準保護求職者及徵才企業權益，掌握國際威脅情資，搶先監控風險。

此外，「人才發展領袖獎」則是透過「五心政策」培育，以及照顧員工的職涯發展，蟬聯三年獲獎。

國內15~24歲失業率近十年來超過12%，104人力銀行觀察到此狀況，向台灣社會發起Be A Giver互相幫助的社會運動，並拋磚引玉建立知識交流平台，號召職場工作者實踐「知識不光是用來謀取利益，知識是可以用來幫助別人」理念，透過線上服務及產品，例如：104履歷診療室、104職涯診所、以及實體活動104職涯學院TOP專班等課程，攜手專業職人推動職場工作者再學習與互相幫助，讓各年齡層找到職涯永續發展的方向，進而體現「值得尊敬的，不是你做什麼；而是把什麼，做到值得尊敬」。

2025年台灣將邁入超高齡社會，因應嚴峻的人口老化問題，104人力銀行則推出「104高年級」，提供55歲以上長者繼續貢獻經驗和能力的平台，平台服務包含導覽服務、課程開設、職涯諮詢顧問等，維繫中高齡與社會的連結。於此同時，104人力銀行還製播「高年級不打烊」Podcast，邀請各界中高齡典範人物分享人生經驗，並開辦高年級安心退休課程，協助退休者準備及規劃，再創退休後第二人生。

面對就業市場人才不足議題，104的人才策略為「態度為先，自行育才」，以招募態度符合價值者為優先，非以即戰力人才為目標，並採五「心」級措施協助員工長期發展。以Mentor制度輔導新人適應公司環境、開辦「104大學」打造訓用合一環境、提供AWS及Apollo專業人才養成訓練，充實技術人才缺口、建構職務基準及職等評價，讓員工發展更加明確，同時建立員工餐廳及托嬰中心，營造友善職場。

此外，104並以最高標準保護求職者及客戶的資料與權益，資安與個資管理制度通過ISO 27001:2013、BS10012:2017及ISO 29100:2011等國際標準，持續落實PDCA管理循環。隨著科技蓬勃發展，資安威脅日趨增加，104建立「資安威脅情資建檔與聯防機制」，透過多方來源蒐集情資建檔分析，並納入公司監控及情資聯防機制中。104同時擁有健全的資安人員配置，包含資安長在內之資安專職人員超過20人，所有部門均設資安及個資保護人員代表共計超過30人，執行成果納入年度資安與個資保護目標追蹤，於資安暨個資管理委員會會議表揚、檢討與改善追蹤。

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