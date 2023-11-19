北部雙產業並重 發展蓬勃

根據主計總處最新工業及服務業普查結果顯示，北部地區工業及服務業發展並重，除為資訊電子工業發展核心，各類服務產業亦蓬勃發展。其中，台北市更為我國重要的金融中心，金融服務業生產總額2兆元，貢獻該業七成五的生產總額，也占台北市生產總額的20.7%。

另新竹市、新竹縣、新北市及桃園市則均以電子零組件製造業居首。其中，新竹市、新竹縣的電子零組件業的生產總額分別為1.6兆元及1兆元，占各該縣市產出的六成八及五成二，且貢獻電子零組件業生產總額的22.4%、14.3%，分居各縣市的第一及第三位。

此外，新北市及桃園市的電子零組件業生產總額亦分別達8,338億元及7,921億元，北部地區四縣市電子零組件製造業產出合計占全國六成。

至於基隆市則以水上運輸業為大宗，該業生產總額2,335億元，占該市產出56.3%，亦貢獻該業生產總額的46.9%。宜蘭縣則以化學材料及肥料製造業509億元為產出重心，占該縣15.1%。

若就各縣市從業員工人數居首的中行業觀察，台北市及新北市因商業活動熱絡，批發業從業人員分別達31.5萬人及22.5萬人，占各該市從業員工的16.7%及15.9%。桃園市、新竹市及新竹縣均以電子零組件製造業從業員工的人數最多。

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