PwC Taiwan舉辦淨零研討會 助日商能源轉型

普華商務法律事務所、資誠聯合會計師事務所主辦，經濟部投資台灣事務所(Invest Taiwan)協辦之「日商淨零路徑暨法令遵循研討會」於11月16日舉行，探討日商企業的法令遵循及公司治理對ESG之重要性，以及能源轉型、綠電採購等議題。

普華商務法律事務所合夥律師林金榮基於台灣法觀點指出，日商企業建立之法律遵循管理措施與內控機制，應該參考近兩年新修法的法令進行翻修調整，並應從目前相關規範乃至於司法檢調機關之相關要求為出發，設計並執行內部規範、處理程序及教育訓練，以確保保護及管理措施之落實，方能避免新修法對於公司違法行為的重大罰款及刑事責任。

PwC Legal Japan合夥律師神鳥智宏就日本法觀點，基於過往包括在日商海外據點工作的豐富實務經驗，列出日商企業在海外容易面臨的法律風險，包括不正行為、商業競爭，以及勞動法令等面向加以詳細說明，並建議日商企業的台灣子公司，在海外應該注意的法令遵循要點。

資誠聯合會計師事務所再生能源服務稅務主持會計師黃清衍強調，台灣政府的目標為2050淨零排放，然而日本大型跨國企業，面臨諸多的外部壓力，包括RE100的承諾、各地政府的碳定價以及客戶要求等，企業自行訂立的減碳目標相較之下更加嚴格，時程也更快。

為求加速達成減碳目標，能源轉型是關鍵策略，其中採購綠電是最有效的方式之一，也因此對於企業經營來說，綠電採購成本有重要且長遠的影響。而再生能源的特殊性與複雜性，讓企業在規畫企業購售電合約(CPPA)上面臨採購成本與行業知識上的挑戰。黃清衍指出，採購綠電需要考量面向包括自身用電類型、綠電發電模式、餘電成本如何處理及採購綠電價格之合理性等許多議題，所以更需要外部專家協助。

普華國際財務顧問公司董事李宗哲表示，資誠的綠電採購儀表板正是了解客戶痛點後推出的特定解決方案。資誠蒐集台灣各類型再生能源型式發電特性建立計算模型，在客戶提供歷史用電資料及預估採購的綠電型式及數量後進行估算，協助客戶評估含綠電之整體用電成本，以做為採購綠電決策之依據，協助企業以最適的資源因應「排碳即成本」的時代，也共同在淨零的路徑上踏出堅實的步伐。

商品推薦