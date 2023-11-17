日商退出台灣特定風場？ 經濟部：非市場因素

外媒報導日商退出台灣特定風場，經濟部今說明，該個案主要是因應特定風場財務重整而做出的股權異動，並非市場因素，國外相關業者仍持續投入台灣離岸風電市場，如西班牙伊彼得羅拉、法國電力公司、Blue Float、Floatation Energy等業者參與；至於日本業者都要退出等報導則絕非事實，相關日商如三井物產等持續參與台灣風場建設。

經濟部表示，為完善選商機制草案，今也針對離岸風電區塊開發第2期召開第3次離岸風力發電區塊開發草案說明會，相關意見將於綜整後儘速辦理公告程序，協助開發業者儘早規劃及加速離岸風電推動。

經濟部說明，此次會議說明草案調整重點主要略以產業關聯方案項目總分由115分提高至120分，包含調整使用本國籍主要施工船舶、運維技術及營運期環境監測服務，及工程設計服務等配分、行政契約新增分批繳納履約保證金彈性機制、開發商於選商階段檢附與二家以上集團簽訂購售電的協議證明可申請額外100MW等。另參考外界意見，選商時程備標期調整為明年4月上旬選商收件截止等。

經濟部也說，感謝各界先進於會議中提供如應給予充分備標時間，以2021年台電公司迴避成本1.89元為競標下限，於併網年第四季完成首座風力機機艙與葉片可增加額外1年完工併網彈性、額外申請100MW檢具正式契約時點延至專案融資後等具體建議，將以各界寶貴建議作為機制調整參考，並持續秉持公私部門共同協力合作推動離岸風電，共同面對全球淨零轉型等發展趨勢，強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等共榮願景。

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