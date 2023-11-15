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藍白合成局達成6點共識 柯文哲自爆留下1點伏筆

善用AI科技 跨國專利訴訟省二成費用

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導
2023年企業跨境營運營業秘密保護論壇-AI創新應用趨勢 （左起：眾達法律事務所余明賢律師、幅銳態科技公司業務處長蔡維先、眾達法律事務所陳世杰主持律師、眾達法律事務所合夥人Randall E. Kay、眾達法律事務所全球爭端執行領導人Sion Richards）
2023年企業跨境營運營業秘密保護論壇-AI創新應用趨勢 （左起：眾達法律事務所余明賢律師、幅銳態科技公司業務處長蔡維先、眾達法律事務所陳世杰主持律師、眾達法律事務所合夥人Randall E. Kay、眾達法律事務所全球爭端執行領導人Sion Richards）

眾達國際法律事務所陳世杰律師今（15）日表示，有關國際智慧財產權爭議興訟，已從過去跨國專利訴訟為主，轉為跨境營業秘密保護為大宗；加上美國保護營業秘密法（DTSA）無限延伸各在美經營的外資企業，須受美國境外調查權約束與管轄，只要未申請專利、未公開的文件等被取得、揭露或使用，都可能遭美方依照侵害營業秘密速成程序干擾在美商業活動，不可不慎。

眾達國際法律事務所與幅銳態科技股份有限公司，今（15）日邀請智財律師、AI專家與各產業代表，於政大公企中心舉行「2023年企業跨境營運營業秘密保護論壇－AI創新應用趨勢」講座。其中陳世杰介紹，最典型的營業秘密侵權行為，當稱公司離職員工不當取得、下載、使用公司銷售及R&D相關資訊，通常會非法洩漏給新雇主。人一旦跑了，營業秘密也跑了，以前只能被動提告，現在透過AI，從源頭公司配有的電腦、手機即可控管，如真的不幸外洩，查詢外洩管道也較方便且具證據力。

幅銳態科技公司業務處長蔡維先則舉例，1990年代，不少亞洲台、日、韓商赴美拓展業務，常常因美國特有的證據開示（discovery）程序吃足苦頭。該公司現在結合AI技術，發展出e-Discovery系統，包含「AI審閱科技及平台」、「資料託管的安全性」、「多國語言審閱」、「全球專家支援」四大構面。

蔡維先補充，近年靠著e-Discovery系統，大量輔佐半導體代工業等營業秘密侵權，在關鍵字搜尋與鑑識還原中具關鍵證據力，更務實的是，平均為客戶訴訟省了20%鑑識費用，包含生技製藥、不當會計等，都有實際案例，鼓勵各界多利用此類新技術。

AI 美國 眾達

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