淨零碳排里程碑！台電、中研院攜手去碳燃氫 蔡英文：產學合作最大案例

中研院與台電今發表去碳燃氫淨零排放技術，蔡英文總統致詞時表示，中研院與台電是產學合作的最大案例，中研院負責科技研發、台電則身負低碳化重要角色，政府將繼續努力改善政策、法規，讓台灣淨零科技與國際接軌，帶動國際投資台灣成為區域領頭羊。

蔡英文表示，2050年淨零轉型是全世界共識，也是台灣目標。2030年前台灣投入9000億推動12項策略，今年3月提出淨零方案也規劃投入150億加速淨零技術應用，淨零要市場化就要和產業合作。

蔡英文表示，中研院在淨零路上扮演科技研發關鍵腳色、台電則身負低碳化重要責任，中研院及台電發布去碳燃氫技術，是產學合作最大案例。長期淨零需要新的減碳技術，近年各國都積極發展，綠能技術都是創新突破，人類面對氣候貢獻更有把握的關鍵解方。看到中研院及台電公司攜手將65千瓦氣渦輪機組進行10%氫氣運轉，這是台灣推動氫氣發電、淨零碳排重要里程碑。

蔡英文表示，7年多來政府發展再生能源，台灣外海超過270座風機，台灣走在能源轉型前頭，政府將繼續努力改善政策法規，讓台灣淨零科技與國際接軌，帶動國際投資台灣成為區域領頭羊。

民進黨立委蘇巧慧表示，為促進台灣達到2050淨零排放目標，中央政府推動各項減碳及綠能技術，她也在立法院針對再生能源進行多次質詢，同時提案要求「廢棄物熱利用」納入政府獎勵範圍，並獲三讀。她期望該提案能促進廢棄物能源化，實踐循環經濟，逐步落實淨零永續的目標。

民進黨立委蘇巧慧表示，她在立法院提案要求「廢棄物熱利用」納入政府獎勵範圍獲三讀，期望該提案能促進廢棄物能源化，實踐循環經濟，逐步落實淨零永續的目標。記者李定宇／攝影

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