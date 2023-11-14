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工研院與 6G-SANDBOX 攜手合作 搶進歐盟 6G 研發實驗平台

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
工研院與歐盟國際6G實驗網6G-SANDBOX正式簽署合作意向書（MOI），雙方將進行6G技術交流，並期望進一步推動臺灣電信領域的產學研機構共襄盛舉。圖左起為是德科技大中華區總經理陳俊宇、耀睿科技副總經理徐靜儀、工研院資通所主任許冬陽、工研院資通所所長丁邦安、特聘顧問Morten Moller、University of Malaga的Pedro Merino Gomez教授、6G-SANDBOX召集人Michael Dieudonne共同見證。照片提供／工研院
工研院與歐盟國際6G實驗網6G-SANDBOX正式簽署合作意向書（MOI），雙方將進行6G技術交流，並期望進一步推動臺灣電信領域的產學研機構共襄盛舉。圖左起為是德科技大中華區總經理陳俊宇、耀睿科技副總經理徐靜儀、工研院資通所主任許冬陽、工研院資通所所長丁邦安、特聘顧問Morten Moller、University of Malaga的Pedro Merino Gomez教授、6G-SANDBOX召集人Michael Dieudonne共同見證。照片提供／工研院

在經濟部產業技術司的支持下，工研院今（14）日宣布與歐盟 6G-SANDBOX 簽訂合作研發與交流意向備忘錄。6G-SANDBOX 為全球最大的開放式創新科技合作平臺-展望歐洲（Horizon Europe）計畫框架旗下的6G聯合實驗網計畫，主要目標是推動6G技術的研究和發展。

工研院將提供自主研發的6G技術，如通訊感知融合（Joint Communications and Sensing；JCaS）、服務管理與編排（Service Management and Orchestration；SMO）、無線接取智慧控制（RAN Intelligent Controller；RIC）等供歐盟 6G-SANDBOX 計畫成員交流合作，創造未來潛力6G產品技術機會。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，工研院今年6月組織了一個6G產學研代表團，參加位於瑞典哥德堡的歐洲網路通訊大會（EuCNC）會議，與歐洲夥伴就6G技術進行了技術研發合作的討論。藉此契機，使工研院成功地成為了歐盟6G-IA （6G Smart Networks and Services Industry Association）的會員，這為工研院與歐盟成員於6G技術合作提供了更多的機會。

而透過與 6G-SANDBOX 在技術、應用與實驗網上的合作，我們將使來自歐洲以及臺灣的公司和機構能夠針對B5G/6G技術進行實質地研發與交流。例如，將與耀睿科技這樣的產業夥伴攜手，以提供實驗室安全測試和無線接取智慧控制等技術，同時計劃邀請更多的臺灣大學和企業加入這一臺歐6G合作項目，力拚提升臺灣在全球6G產業與市場的影響力，推動臺灣產學研機構加入國際6G研發及供應鏈。

6G-SANDBOX 召集人 Michael Dieudonne 表示，6G-SANDBOX 目標是為6G新興技術開發大規模的歐盟實驗平台，透過與工研院合作交流前瞻技術，希望建立更全面的6G應用研究平台，未來會持續提供此平台之基礎設施，提供全球公司和研究機構測試和驗證新技術，期望為6G早期市場採用做好準備。

工研院將透過跨國6G實驗網合作，媒合臺灣業界與歐盟合作夥伴，協助國內產業進行 B5G/6G 研發技術整合測試，實現跨洲遠距6G技術與應用案例，同時也會開放給有意願進行6G測試的國內外夥伴，透過遠端實驗，進行更多研究以及驗證不同的6G情境，預計明後年於歐洲網路通訊大會 EuCNC、世界行動通訊大會 MWC 重要國際通訊大會場合分享跨國研究成果。

5G通訊剛於2020年開始發展普及，距離 6G 真正進入使用還有一段時間，但卻得先期投入6G前瞻技術的研發與國際接軌，才能為臺灣帶來機會。由於 6G 採用更高頻率，未來將帶來超高速和高同步，還具有全域覆蓋、AI和感測能力等應用特點。

國際標準組織 ITU-R 也規劃 6G 11 項應用情境，包括 AI、永續、製造、安全和健康等。未來6G發展不僅是技術層面的進步，也將對人文社會產生重要影響，工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，規劃智慧化致能技術的通訊技術領域，將更聚焦通訊領域相關技術進行前瞻研發，期望發展加速驅動產業促發更多的應用可能，厚植我國產業實力。

6G 工研院 歐盟

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