經濟部智慧局強化研究機構營業秘密管理 促進產學成果商業化

為引導法人研究機構健全營業秘密管理，經濟部智慧局今(8)日辦理「法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享」交流會，廣邀各界共襄盛舉，期能引導法人研究機構重視並強化營業秘密管理，循序漸進落實保密機制。

智慧局自2013年起致力於引導各界對於營業秘密的保護與管理，迄今已推出很多營業秘密保護管理的宣導資料，例如：「營業秘密保護實務教戰手冊」、「中小企業營業秘密保護機制檢核表」及「營業秘密保護宣導短片、懶人包」等，以協助企業建立營業秘密保護管理機制。因近年來各領域的法人研究機構在進行產學合作、技轉及技術授權等商業化活動時，也有類似的營業秘密管理需求，為分享研究機構管理營業秘密實務經驗，智慧局特別舉辦本次交流會。

這次交流會，智慧局邀請到財團法人國家衛生研究院（國衛院）及財團法人農業科技研究院（農科院），以各自領域的營業秘密管理現況為主軸進行分享，並由財團法人資訊工業策進會科技法律研究所創意智財中心（資策會科法所創智中心）根據國內外推動研究機構營業秘密管理的實務經驗，歸納整理出法人研究機構的營業秘密管理趨勢，供與會人員參考。

交流會由農科院洪良政組長從近年國內與農業有關的智財訴訟出發，強調對於農業領域之研發成果的管理有其必要性。國衛院蔡熙文主任則從強化研發機密保護管理的契機，說明為何需要強化現有的管理，並分享該如何精進管理及落實後續的階段性推動策略。資策會科法所創智中心鄒宗萱副主任則就法人研究機構的營業秘密管理現況、日本推動大學營業秘密管理的經驗及國內有關法人研究機構的營業秘密判決等三個面向，說明營業秘密管理對於法人研究機構的重要性，以及如何聚焦核心管理項目，建立或優化營業秘密管理機制，並提醒法人研究機構應視實際管理情況，決定內部的營業秘密管理推動策略。

智慧局表示，考量法人研究機構的營業秘密管理現況，現階段將引導法人研究機構優先聚焦在文件管理及人員管理，以有效降低產學合作及技轉等商業化活動的洩密風險。未來，智慧局將與各界攜手合作，持續引導法人研究機構完善營業秘密管理措施，期能化作產業研發後盾與企業一同成長茁壯。

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