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央行明至財委會報告 113年繳庫2000億元 比今年多1成
中央銀行總裁楊金龍明（9）日將赴立法院財委會報告預算，截至10月31日止，央行盈餘1745億5744萬元，113年度營業總收入4125億元，較112年加577億餘元，主要收入來源為利息3717億元，收支相抵後，明年央行盈餘為1753億元，連同年前度累積盈餘，明年央行繳庫金額2000億2706萬元，比112年的1800億元還多。
央行書面報告指出，央行以穩定物價及促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。外幣資產運用收益是央行營業收入主要來源，影響收益因素包括營運量、主要外幣利率及匯率，非央行能完全掌握；另外，營業支出也受央行沖銷性措施以及國內利率調整變動影響，同樣具有不確定性。
另外，台灣持續被美國列入外匯操縱觀察名單，以及近日新台幣匯價、外資匯出情形、利率政策、物價、國內經濟前景等，預料都將成為明天立委質詢重點。
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