央行明至財委會報告 113年繳庫2000億元 比今年多1成

鏈通科技（TBCASoft）建立「全球行動支付整合平台」（HIVEX），讓軟銀旗下的日本行動支付龍頭PayPay與街口支付、全支付、玉山銀行等台灣行動支付參與到此平台中，實現行動支付區塊鏈整合，讓台灣旅客赴日旅遊時可在未持有日本帳戶的情況下，直接開啟街口支付等App掃碼PayPay即可結帳。

2023-11-08 07:12