離岸風電獲利受阻 惠譽：政府及產業需適應高成本新環境

惠譽信評今（7）日指出，全球風電產業受到成本上升、新設備供應鏈鍛鏈、利率上調及固定價格等因素影響而墊高成本，高成本環境下風電獲利受到嚴重限縮，且離岸風電因項目複雜，從獲得許可建造到投入使用的所需時間較陸域風電來得長，因此受到打擊也更為強烈，惠譽認為，監管機關與產業仍需要時間以適應高成本環境。

惠譽指出，相比於陸域風電，離岸風電的工程階段更加複雜，執行時間更長，資本密集度也更高。不過針對離岸風電受打擊是否影響全球脫碳目標，世界風能協會（GWEC）表示，儘管到 2022 年離岸風電發電量僅新增8.8GW，約佔總新增風電發電量的 10%，但從長遠來看，離岸風電佔比將穩步增加，符合全球脫碳承諾，GWEC預期，全球離岸風電發電量將於今年新增18GW，並持續增加年增發電量，到2027年離岸風電發電量將年增36GW。

惠譽分析，部分市場風電開發商和渦輪機生產商根據固定價格合約來運作。不過，許多業者成本鎖定在供應鏈中斷和疫情後的成本通膨之前，再加上利率上升，相關業者的獲利空間受到壓縮，惠譽信評指出，丹麥再生能源大廠沃旭能源便是受到行業問題影響最深的公司之一。

沃旭能源昨日遭標普列為信用觀察負向，而惠譽也於本月將其展望下調為負向，便是因為沃旭能源早期進入美國離岸市場時，部屬大量資本，但後續受全球風電市場獲利限縮影響，取消美國離岸風電開發計畫，並認列了大量減損費用，進而打擊其財務品質。

惠譽以英國最新一輪離岸風電招標為例，英國政府最新一輪離岸風電廠招標案價格上限低於上一輪招標案，導致無人投標，惠譽指出，部分政府不願意調整當初擬議的電價，以反映風電項目成本的增加，也不願提供有效的指數化機制，因此若要達成價格上的共識，監管機構和產業可能都需要一些時間來適應新的成本環境。

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