租金補貼再擴大 住校生將納入

立法院教育委員會昨審查教育部與所屬機關明（113年）度的預算。其中因應中央擴大租金補貼2.0政策已在七月上路，適用對象更隨著民法成年年齡修正、申請年齡降為18歲以上。不過，針對「校內住宿生」是否納入本補助，內政部回應，據內政部租金補貼計畫作業規定，建物登記主要用途含有「住」、「宿舍」字樣」即符合規定，但若是學校未與學生簽契約，或未清楚記載金額和期限，就不符合規定，呼籲學生甚至家長於簽約時需要多留意。

立法院教育委員會立委吳思瑤、范雲和陳培瑜等人提案，盼中央擴大租金補貼方案除了可適用於校外租屋生，也能擴及校內住宿的學生們，期望啟動跨部會協調、與內政部商議大學生專案。對此，教育部高教司長朱俊彰針對「校內住宿學生」是否適用中央擴大租金補貼2.0給出回應，稱目前將採取定額方式補助，暫定不分校內外，初步規劃每月將補助1,200至1,500元，期望能在明年二月份正式上路。

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