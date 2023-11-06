新北市府提礦業法應檢討 陳建仁回應了
有關副總統賴清德老家違建案，行政院長陳建仁今（6）日強調，經濟部相關中心已經回文給新北市政府，說明這一個案件的回覆，此外有關《礦業法》，還有相關土地的這些法規，這十幾年來都有相當多的編修，新北市府提到要檢討部分也會再請相關部會進行檢討。
陳建仁今日出席112年政府資料開放頒獎典禮時被問及，賴清德老家違建案，新北市府指出，早已請中央礦業主管機關盡速全國通案處理，請問目前進度？
陳建仁說，這個案子，經濟部相關中心已經回文給新北市政府，說明這一個案件的回覆，實際上已經是按照以往20多次的這個方式來做答覆。
另外，陳建仁也說，對於有關於《礦業法》，還有相關土地的這些法規，這十幾年來都有相當多的編修，所以新北市政府所談到的整體檢討的這個部分，會請內政部來和地方政府的相關單位來做檢討。
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