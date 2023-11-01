NCC主委陳耀祥證實：三立已入股中嘉
立法院交通委員會上午邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務概況，立委邱顯智質詢時就三立到底有沒有入股中嘉，成為中嘉的上層股東？陳耀祥證實，根據初步掌握的調查資料是有，至於後續處理方式，則會先請相關業者改正、處理股份，之後若沒改正才會撤照。國內第二大有線電視集團中嘉不僅上層股東出現異動，三立電視還持有中嘉股權達27％，明顯違反當初核准交易案時的承諾。
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