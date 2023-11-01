善用臺灣雲市集補助 布局2024企業數位轉型

政府推動數位轉型，鼓勵中小微型企業申請臺灣雲市集（Tcloud）、並提供最高3萬元補助。由於目前申請率約3%多，數發部將持續跨部會推廣、擴大企業用雲比例，雲端人資系統等業者更是強化產品效能，協助中小微型企業布局2024年數位轉型。

如薪酬管理，對企業人資來說是一項繁重作業，產出的準確性與流暢度關係到員工滿意度、企業財務統計，以及需要依法執行，因此，以鋒形科技為例，近期針對薪資的功能重點優化，其中一項為加班費計算的彈性擴充，用來滿足產業多班人力上的薪資結算，減少人工紀錄的錯誤率，便利完成當月薪資與加班補貼的整合。

鋒形科技共同創辦人李佳鴻表示，企業正面臨數位轉型挑戰，也漸漸意識到數位化已經成為成功的必備條件，鋒形科技與臺灣雲市集的合作計畫，不僅減輕企業的財務負擔，還可以加速數位轉型、提高效率，替企業建構出數位化的管理運營模式。

數發部為推動雲世代產業數位轉型，自2020年開始建置雲市集平台，鼓勵資訊服務業者開發雲端相關解決方案、公開分享至雲市集，並給予「政府幫你出一半，最高補助3萬元」優惠，讓符合資格的中小微型企業申請使用，減輕轉型需負擔的成本。

儘管目前臺灣雲市集已有1,100個解決方案上架，但根據數發部統計，申請上平台的中小微型企業約近5萬家，占整體中小微型企業約155萬家的3.3%，比例並不算高，也因此，數發部明確表示，將持續跨部會推廣、擴大企業用雲比例。

經過數位轉型現況與需求調查，經濟部認為，中小企業主要面臨「缺乏數位技能和人才」的困境，超過半數企業僅用數位工具處理基礎作業，因此鼓勵企業實踐數位轉型，優化內部運營模式，提升企業整體競爭力。

以人事管理來說，許多企業採用Excel或人工計算差勤、排班，不僅耗時費心，用來計算薪資也困難重重，還可能有違法疑慮，此時會建議中小企業透過人資系統進行管理，能節省時間與人力，全力衝刺本業發展；而根據鋒形科技Femas HR人事管理系統客戶的回饋，使用系統後降低80%無謂工時，帶給企業許多實質幫助。

另外，為了改善以往客製化成本高、開發導入耗時、成功案例不易複製的痛點，透過雲服務統一大致規格，因此，臺灣雲市集平台鼓勵業者發展訂閱制服務的商業模式，快速複製具利基或特色的數位雲服務，結合政府政策提供的資源，創造新的商業模式，加速整體產業轉型，也降低數位資訊落差。

李佳鴻指出，當數位時代崛起，企業也需要與時俱進，以確保競爭力，鋒形科技與政府合作的雲市集方案，旨在透過政府的50%費用補助，幫助符合資格的中小企業能夠獲得差勤紀錄、薪酬計算、排班規劃、打卡功能等更高質量的人事管理服務。

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