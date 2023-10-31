易受景氣影響 經部：我批發業外銷占三成六、以中國大陸為主

儘管「藍白合」迄今還沒有結果，但民眾黨總統參選人柯文哲備戰腳步未停歇，日前公布全國競選總部落腳於新莊副都心商辦。此棟造型特殊、猶如小黃瓜的大樓，是麗寶集團的企業總部，堪稱風水寶地，董事長吳寶田特意在明年進駐前，先出借給柯文哲添添好運。 但吳寶田也沒厚此薄彼，國民黨總統參選人侯友宜的競選辦公室，除已進駐在麗寶百貨鵬程大樓內，吳最近也將提供板橋的一塊建地，租給侯當作全國競總。甚至在2012年總統大選，他還當過馬英九及蔡英文「雙英」的房東。

2023-10-31 10:00