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易受景氣影響 經部：我批發業外銷占三成六、以中國大陸為主
經濟部統計處今（31）日發布調查指出，去（2022）年批發業銷售對象內銷占64.4%，外銷占35.6%，顯示批發業營業額易受國際經濟景氣影響；其中內銷以「貿易、批發及零售商」占41.9%為主要銷售對象，外銷則以銷售至中國大陸（含香港）占20.7%為大宗。
為瞭解批發、零售及餐飲業之營運概況及經營型態變動，供政府釐訂經濟決策之用，經濟部統計處按年辦理「批發、零售及餐飲業經營實況調查」，112年調查3,922家，回收樣本3,832家，回表率97.7%。
經濟部調查指出，批發業經營困境主要為「競爭激烈，利潤縮小」，零售業為「原物料、物流等成本增加」，餐飲業則以「食材成本波動大」為主要困境。
經濟部調查指出，餐飲業提供之服務以「POS系統」占比最高，「開立電子發票」次之，另隨疫情影響逐步淡化下，「加入外送平台」占比下滑。
經濟部調查結果顯示，2022年受到疫情影響，民眾為降低接觸傳染風險並維持安全社交距離，行動支付比率提高至9.3%，較2021年增加2.5個百分點。
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