商總啟動「品牌加速暨國際授權CEO計畫」

中華民國全國商業總會關注新創生態圈、扶植新創品牌事業成長，辦理首屆「品牌加速暨國際授權CEO計畫」培訓學程，共有21名學員參與，19名取得結業證書學員，由理事長許舒博頒發結業證書。

許舒博表示，恭喜學員們在近兩年的培訓中順利結業，品牌經營與ESG永續是相輔相成，經營策略、數位轉型與財務管理，齊頭並進，才能在新經濟時代與環境挑戰下，確保企業有效經營並懂得規避轉型風險，不斷提高競爭力，而獲致永續發展契機。

本會透過十名專家協助與超過十個相關專業領域之機構派員授課輔導，來自全台各品牌的19位企業主與高階經理人，其中包括「日益」協助RE100企業及供應鏈取得綠電的能源服務商，首家能提供企業海外營運據點的在地綠電憑證；「清原芋圓」結合台灣小農的芋頭，創造台灣農產製品輸出國際品牌授權：「怡氧」開發居家型最輕巧的製氧機，造福心肺障礙病友；「林銀杏」健康飲配合國際永續政策，大力推動植物奶減少碳排放；「谷溜谷溜」養生飲，關注運動賽事與弱勢身心發展障礙孩童，透過學程計畫將其品牌影響力與重要性深植每各學員的心中，並期望轉化成為各企業的經營模式。

許舒博更進一步表示，紓困期間，本屆品牌學員經由信保基金在疫情紓困方案受惠達7千萬，聯輔基金亦協助5家廠商在財務融通給予完善輔導等實績，數位轉型經由資策會與台中市電腦商業同業公會分別進場輔導達15家，更在品牌CEO教練團的專業業師陪伴中持續精進商業模式與品牌創新發展等。

今出席的輔導機構代表財團法人中小企業信用保證基金魏明谷董事長、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會吳群隆董事長、資訊工業策進會數位轉型研究所與數位服務創新研究所、台中市電腦商業同業公會、以及銀行代表共襄盛舉，以期相關單位繼續提供品牌企業在資金挹注、數位轉型、永續經營有源源不絕的資源，做品牌企業最大的後盾與靠山。

本會為擴大協助台灣品牌企業優化經營模式，凡企業經營三年以上，且有品牌登記，欲想取得公司融資貸款、提高企業形象、拓展海外市場通路、強化雇主形象、以及企業永續發展的公司行號，歡迎加入「第三屆品牌加速暨國際授權CEO計畫」自10月25日至11月20日報名甄選，線上報名 https://reurl.cc/6DxzLO。

商總理事長許舒博（中）與CEO學員合影。商總提供／照

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