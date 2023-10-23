批發業營收連11黑 餐飲、零售看好10月再成長

經濟部統計處今（23日）發布9月批發業營業額為1兆683億，年減3.8%，主要受全球經貿成長動能低緩影響，不過零售、餐飲業因中秋烤肉商機以及餐廳備貨需求增加，營業額個別年增2.9%、15.8%，看好10月延續正成長態勢。

統計處今發布9月批發、零售、餐飲業營業額統計，其中批發業9月營業額為1兆683億元，較上月增加8.3%，與去年同月相比，年減3.8%，其中機械器具批發業年減3.7%，主因終端消費需求仍顯疲軟，產業鏈持續調整庫存所致，不過伺服器銷售增溫，抵銷部分減幅。

建材批發業因用鋼產業買氣疲弱，年減11.5%；化學材料批發業亦因市場需求緊縮，年減14.1%；藥品及化粧品批發業因疫情流感化，相關試劑、疫苗及藥品需求量減，致年減3.6%；食品、飲料及菸草批發業年增2.9%，主因中秋烤肉商機及餐廳食材備貨需求增強，加以水產品外銷成長所致；累計批發業1-9月營業額8兆6483億，年減9.8%。

零售業9月營業額3747億，年增6%，其中食品飲料及菸草零售業因中秋節應景食品及禮盒需求暢旺，加以節日落點不同(去年9/10，今年9/29)，比較基數偏低，致年增12.7%；累計1-9月零售業營業額3兆3535億，年增7.7%。

餐飲業9月營業額835億，與上月相比減少7%，與去年同月相比年增15.8%，其中餐館業年增15.8%，因受惠中秋節連假及百貨商場的集客效應，用餐客流量增加，加上展店效應挹注；飲料店業因連假出遊潮，業者推出促銷活動帶動買氣，年增11.3%；外燴及團膳承包業因航班客運人次成長，帶動空廚餐點需求擴增，年增29.9%。

統計處表示，批發業因全球經貿成長動能仍顯疲弱，產業鏈持續調整庫存，預估營業額續呈負成長，惟隨消費性電子產品步入年終銷售旺季、新興科技應用需求持續擴展，可望抵銷部分減幅；零售及餐飲業將進入週年慶高峰期，各通路促銷優惠陸續展開，加以服飾及化粧保養品之秋冬換季需求、國慶連假之聚餐與出遊商機，均有助推升消費動能，預期營業額可望延續成長態勢。

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