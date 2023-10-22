貧窮感來襲 薪資指標惡化

「薪」情糟透了。近十年我國經濟成長率年年成長，2021年GDP甚至創紀錄高達6.53%，但為什麼人民貧窮感愈來愈深？除因物價上漲衝擊，實質總薪資甩不開負成長，造成可支配所得減少外，觀察行政院主計總處三個薪資指標更發現，無論是個人所得差距、經常性薪資占比、勞務報酬占GDP比重，皆自2016年以來持續惡化，貧富差距愈來愈大。

人民貧窮感引來立委關切，立法院財政委員會本周三（25日）將邀請審計部審計長陳瑞敏、主計總處主計長朱澤民、財政部長莊翠雲、經濟部長王美花就「受僱人員報酬占GDP比率創新低，貧富差距十年新高，政府提升企業加薪意願改善所得分配因應對策」進行專題報告，並備質詢。

根據主計總處資料顯示，2021年我國受僱人員報酬占GDP比重降至43.03%，史上最低；營業盈餘占比36.53%，卻是歷年新高。2016年時，我國受僱人員報酬占GDP比重44.09%；營業盈餘占比35.06%。

其中，受僱者勞動報酬占GDP比重可看作勞工從經濟大餅中分得多少，比例愈高，表示勞工分的愈多。

上述結果不僅顯示國內勞工實質薪資成長追不上創造產出的成長，更凸顯獲利分配偏重企業、忽略勞工的失衡現象，這樣的情形持續惡化且越來越嚴重。2022年相關數據統計，主計總處官員表示，將於11月公布。

另一個指標，則是從受僱員工勞動報酬結構觀察。根據主計總處發布的2022年事業人力僱用狀況顯示，受薪階級每月穩定收入來源的經常性薪資占比從2016年的68.5%，一路下滑到只剩66.3%；屬於不固定的非經常性薪資占比則從2016年的17.6%，年年上升到19.9%。如此的薪資結構變化，也愈來愈不利受薪階級。

根據主計總處2022年家庭收支調查結果顯示，依每戶可支配所得高低將戶數分為五組，2022年最高20%家庭每戶和最低20%家庭每戶所得差距6.15倍，但自2016年蔡總統執政以來，該指數已從6.08倍擴增至6.15倍，增加0.07倍；若再依「每人」可支配所得重新排序後計算所得差距倍數，2022年為3.93倍，和2016年的3.89倍相較，也增加0.04倍，同樣顯示所得不均一再擴大。

對上述數據資料，主計總處官員表示，所得差距擴大，變動趨勢主因隨全球專業分工、知識經濟發展、人口老化及家庭結構等因素造成的改變，差距倍數僅略微增加，屬平穩、穩定變動。

至於受僱者勞動報酬占GDP比重降至史上最低，則是因為我國產業多屬資本密集型產業。

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