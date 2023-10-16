台灣成立主權基金有譜？ 龔明鑫證實：下午跨部會討論

台灣應否成立主權基金，一直備受討論，國發會主委龔明鑫今天在立院經濟委員會答復民眾黨立委吳欣盈詢問時透露，下午國發會就會舉行跨部會討論，要看能否達成共識，如果有方向，就會往前推進。

立院經濟委員會今天審查國發會113年預算，吳欣盈關切之前在總質詢詢問行政院長陳建仁，當時承諾會由國發會進行跨部會討論，至今已經過了三周，詢問目前進度？

龔明鑫表示，前幾周都有做準備工作，也了解國際各國的做法，今天下午就會舉行跨部會討論，若有方向會再推動。他說，要看會議能否形成共識，那些問題要解決？有那些疑慮？這些都要釐清才能再再逐步往前推進。

吳欣盈表示，2008年就曾討論此案，但是各部會踢皮球，最後只停在國發會研議；這次主權基金是院長承諾，也已列管事項，但因主權基金非常複雜，也不希望趕期限進行。但新加坡於1981年討論九個月後就成立，台灣或許可以比它們速度更快。

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