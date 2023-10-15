預算編列占40％... 公建計畫 經濟優先

113年度總預算的編列重點上，除了六大核心戰略外，公共建設預算也是相當重要的一環，明年度的公共建設計畫經費1,928億元，較112年度增加298億元，約增18.3％，連同前瞻基礎建設計畫第四期特別預算844 億元，合計2,772億元，較上年度相同基礎增加310億元，約增12.6％。

根據行政院的預算書上指出，公共建設預算主要用於交通網絡、能源供給、因應旱澇不均的極端氣候，強化水資源開發調度及治水等建設外，也將加快加大辦理相關軟、硬體基礎設施的興設，另外也在前瞻基礎建設上推動軌道、水環境、綠能、數位及城鄉發展等八大項計畫。

在所有公共建設計畫中占比最高的為經濟建設，共編列2,407億元，占40.9％；其次則是交通建設編列1,720億元，占29.2％；第三則是環境資源編列828億元，占14.1％。剩餘的還有都市及區域發展162億元、文化設施110億元、教育設施117億元、農業建設368億元、衛生福利設施368億元及數位基礎建設25億元等均為明年度主要公共建設計畫。