物價飆 出口弱 前8月實質總薪資 負成長0.85%

主計總處公布八月受僱人數及薪資，累計一至八月全體受僱員工經常性薪資每人每月平均四萬五千四百一十五元，較去年同期增加百分之二點五，每人每月總薪資六萬九百三十一元，年增百分之一點四二；但剔除物價後，實質經常性薪資年增百分之○點二一，實質總薪資則衰退百分之○點八五，是七年來同期首次實質總薪資負成長。

主計總處表示，兩大因素造成實質總薪資負成長，一是物價，一是出口降溫影響廠商發放獎金。

在受僱人數方面，景氣疲弱影響外貿表現，八月製造業受僱人數較去年同期減少五點一萬人，不但是連續八個月年減，而且減少人數較上月的四點九萬人再擴大，創下十四年同期最大減幅，反映製造業被出口拖累而減少員工僱用慘況。

但主計總處表示，八月製造業加班工時十五點六小時，年增一小時，已是連續兩個月呈現年增，尤其是電子零組件、電腦電子製品及光學製造業，兩個行業加班工時也是連續二個月增加。不過目前只有兩個月數據變好，後續還要再觀察。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，受到外貿表現不佳抑制廠商獎金發放情形，去年下半年開始，廠商發放獎金開始比較保守，因此扣除物價後，實質總薪資呈現負成長。

陳惠欣表示，整體製造業加班工時從去七月出現年減後，到今年四月都是年減趨勢，直到今年五月因為部分產業急單效應而轉為年增○點八小時，但六月回到年減○點四小時，七月開始年增○點二小時，八月擴大到年增一小時。此外，去年八月到今年二月景氣降溫時，製造業每月加班工時約十三至十四小時，但今年三月起已經恢復到十五、十六小時，也有回溫狀況。

至於九月狀況，陳惠欣表示，由於九月消費者物價指數年增率百分之二點九三，累計前九月物價增幅百分之二點三六，看起來物價因素仍在，是否持續影響實質總薪資負成長，要再觀察。

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