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貿易壁壘調查結果 學者顏慧欣：中國大陸恐拿ECFA項目開刀

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
中國商務部宣布延長對台貿易壁壘調查期限，在明年台灣總統大選前一日截止。美聯社
中國商務部宣布延長對台貿易壁壘調查期限，在明年台灣總統大選前一日截止。美聯社

中國商務部今年4月啟動對台灣進行貿易壁壘調查，昨日公告調查期限延長3個月，至2024年1月12日止。中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣今（9）日表示，中國大陸貿易壁壘調查仍未結束，推測最後極有可能最後拿ECFA項目、以周邊理由進行制裁，讓台灣無法運用WTO規則回擊。

她表示，中國此時祭出貿易壁壘調查，政治目的大於經濟，就是創造政治壓力讓台灣處在緊繃狀態，像「溫水煮青蛙」，在選前將緊繃狀態拉到最高漲，同時也考驗我方政府如何接招，這也是兩岸政治攻防，執政黨也要展現出有處理兩岸關係能力。

顏慧欣觀察，針對貿易壁壘調查，中國商務部定位在違反WTO規定，但國台辦記者會則再衍生、並收歛至ECFA議題；若是前者，中國是不能任意制裁我方，但若收歛到ECFA，中方就可以單方面做出制裁。未來商務部和國台辦步調是否趨向一致，值得觀察。

她認為，貿易壁壘調查結果，若中方大舉對我展開貿易報復，例如限制台灣2500多項產品出口到中國，或是限制中國的原物料來台灣等具體措施，台灣是可以提出WTO爭端解決。

但她指出，中方極有可能拿ECFA項目開刀，但不明說是ECFA，而是利用周邊原因，針對某些項目祭出制裁。例如，先前中國針對台灣聚碳酸酯（PC）祭出反傾銷稅、對石斑魚祭出禁令一樣，這兩項是ECFA早收清單，前者是以反傾銷制裁，後者則是以食品安全檢驗制裁，這兩項都是WTO賦予工具。

也就是說，她認為，中方貿易壁壘調查結束後，會挑一些ECFA項目，以周邊理由祭出制裁，目的是讓台灣無法用WTO規則回擊。

至於我方政府能做什麼？顏慧欣認為，對於中方出招，我方要正確回應；二是顧好產業。因為中方祭出貿易壁壘是政治性目的，我方主動展現善意也未必會有好回應，貿易壁壘調查也不會因此結束，我方能做的就是顧好台灣產業，對於受創產業給予支持。

ECFA WTO

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