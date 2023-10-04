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鈊象營收／前三季突破百億元大關 創同期高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）今（4）日公告9月營收12.07億元，月減1.7%、年增20.44%，單月營收創同期新高，累計前三季營收103.85億元，突破百億元大關，年增18.3%，創同期新高。

繼美國之後，鈊象近期已成功取得歐洲線上博弈執照，目前已有24款遊戲通過審查，預計第4季上線，並開始貢獻營收，全年營運展望樂觀。

據悉，鈊象布局歐洲市場已達三年，歷經許多程序及資格審查後，旗下馬爾他子公司總算在9月初正式取得線上博弈執照，目前正循美國市場營運模式，將產品授權代理商拓展歐洲市場。

鈊象董事長李柯柱日前法說會指出，除英國、瑞士、比利時需另外取得特別授權外，本次歐洲線上博弈執照已可涵蓋歐洲多數市場，而公司目前也正持續申請其他張歐洲博弈執照，期盼未來能涵蓋全歐洲市場。

目前鈊象營收主要來自《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》、《金虎爺》及美國遊戲授權等六大產品線，如今歐洲市場拓展成成功後，將成為第七大產品線。

展望未來，鈊象全年營收雙位數成長的目標不變，而第4季在歐洲市場額外貢獻之下，營運還會持續成長，加上近期新台幣兌換美元呈現貶值，均對公司獲利有正面幫助，估計下半年無論營收或獲利都會比上半年好。

此外，鈊象目前也正在積極耕耘北美與中南美洲市場，現階段已開始著手申請加拿大線上博弈執照，但何時到手，仍未有明確時間表。李柯柱認為，公司會一步一腳印把既有的市場做好，同時也會積極拓展其他市場，為營運添增新動能。

鈊象 營收

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