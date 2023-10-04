快訊

周四颱風假第一槍！小犬颱風強襲 花蓮今晚及明天停班停課

亞運拳擊／林郁婷搶進金牌戰 5：0完勝印度選手

韓國瑜扮「桶箍」1015重返凱道？韓粉發動員令 侯郭柯朱也觀望

ECFA 是否將中止？經長盼「政治歸政治 經濟歸經濟」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長王美花。記者潘俊宏／攝影
經濟部長王美花。記者潘俊宏／攝影

外界關切一旦「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）中止，對我傳產衝擊。經濟部長王美花今（4）日在立法院經濟委員會表示，願在WTO架構下與中方協商，盼「政治歸政治，經濟歸經濟」。

財信傳媒董事長謝金河昨天在臉書發文指出，中國大陸利用ECFA拉下王美花的認知作戰箭在弦上。對此，王美花受訪表示，要注意中國在台灣大選前介入傷害台灣民主和經濟，「我個人事小，維護台灣民主比較重要」。

王美花昨日赴立法院經濟委員會進行業務報告。國民黨籍立委翁重鈞、林德福皆對EFCA是否中止及其影響提出質詢。翁重鈞表示，因為全球不景氣，傳產受創嚴重，而今年來民間投資也不如預期；中方是在4月12日啟動對台貿易壁壘調查，時程半年，預計10月12日出爐，屆時若ECFA再中止，對傳產衝擊更大。

王美花表示，對於傳產不景氣，經濟部主動了解其需要政府協助之處，包括如何取得疫後振興措施貸款、台電也對「供電設備維持費」打折等，希望協助業者渡過不景氣。

針對ECFA是否中止及其影響，王美花說，經濟部都有全盤了解。中國大陸提起貿易障礙調查，而兩岸都是WTO會員，我方願意在WTO架構下協。

王美花表示，兩岸貿易壁疊一直存在，兩岸加入WTO之後，我方有做一些開放，但目前仍有2,000多項未開放自中國大陸進口，這問題一直存在很久。她認為，中方「挑這個時機，有政治意圖」，她認為，「應該經濟歸經濟，政治歸政治」。

王美花 WTO ECFA

延伸閱讀

外媒點名4台廠助華為設晶片廠 經濟部說話了

4家台廠遭點名協助華為建廠 經部：無涉關鍵技術

百貨餐飲取消電價凍漲 王美花：公平問題、對CPI影響小

明揚大火究責 陳玉珍酸林右昌選不出王美花或周春米

相關新聞

彭博點名4台廠助華為 經長：都是低階廢水、環保工程

彭博調查發現，台灣4家公司協助華為有關企業，在深圳建設晶片基礎設施，經濟部長王美花今日出席立法院經濟委員會前表示，目前這...

基本工資八年漲八次 你為何無感？專家曝解方

總統蔡英文就任八年來，基本工資年年調漲，月薪由最初20008元調漲37.3％，至27470元；時薪也由120元調漲52.5％，來到183元，落實了「照顧基層勞工」的承諾，但為何大多數的台灣民眾，對這項調薪政策，從最初的期待滿滿走向無感？

企業如何跨出減碳第一步？甩脫七大迷思 供應鏈減碳堅定上路

全球氣候變遷日益嚴重，永續轉型已納入企業ESG治理的一環。台灣逾九成是中小企業，在全球供應鏈體系中為國際品牌代工，面對極大的減碳壓力。在這樣的浪潮下，企業如何跨出減碳第一步？

ECFA 是否將中止？經長盼「政治歸政治 經濟歸經濟」

外界關切一旦「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）中止，對我傳產衝擊。經濟部長王美花今（4）日在立法院經濟委員會表示，...

行政院明將通過兩住宅政策 鎖定公益出租、危老重建

有關住宅相關政策，據悉，行政院明（5）日將通過先前內政部所提住宅法、危老建築條例兩大修正草案，重點包含將擴大公益出租認定...

布局月領息投等債ETF 存「債」才有感

美國聯準會（Fed）9月如預期暫停升息，基準利率維持在5.25%至5.5%區間，促使美國10年期公債上升至4.689％，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。