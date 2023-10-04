ECFA 是否將中止？經長盼「政治歸政治 經濟歸經濟」

外界關切一旦「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）中止，對我傳產衝擊。經濟部長王美花今（4）日在立法院經濟委員會表示，願在WTO架構下與中方協商，盼「政治歸政治，經濟歸經濟」。

財信傳媒董事長謝金河昨天在臉書發文指出，中國大陸利用ECFA拉下王美花的認知作戰箭在弦上。對此，王美花受訪表示，要注意中國在台灣大選前介入傷害台灣民主和經濟，「我個人事小，維護台灣民主比較重要」。

王美花昨日赴立法院經濟委員會進行業務報告。國民黨籍立委翁重鈞、林德福皆對EFCA是否中止及其影響提出質詢。翁重鈞表示，因為全球不景氣，傳產受創嚴重，而今年來民間投資也不如預期；中方是在4月12日啟動對台貿易壁壘調查，時程半年，預計10月12日出爐，屆時若ECFA再中止，對傳產衝擊更大。

王美花表示，對於傳產不景氣，經濟部主動了解其需要政府協助之處，包括如何取得疫後振興措施貸款、台電也對「供電設備維持費」打折等，希望協助業者渡過不景氣。

針對ECFA是否中止及其影響，王美花說，經濟部都有全盤了解。中國大陸提起貿易障礙調查，而兩岸都是WTO會員，我方願意在WTO架構下協。

王美花表示，兩岸貿易壁疊一直存在，兩岸加入WTO之後，我方有做一些開放，但目前仍有2,000多項未開放自中國大陸進口，這問題一直存在很久。她認為，中方「挑這個時機，有政治意圖」，她認為，「應該經濟歸經濟，政治歸政治」。

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