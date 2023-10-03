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真的嗎？Q4企業調薪意願七年新高，四成一有分紅計畫

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
yes123求職網調查顯示，展望第四季景氣，企業樂觀度微幅下滑，資方淨樂觀比率18.5%，較上季略減，但較去年同期9.8%，資方看法仍偏「正向」。倒是第四季有54%計畫加薪，調薪意願創七年新高。(路透)
yes123求職網調查顯示，展望第四季景氣，企業樂觀度微幅下滑，資方淨樂觀比率18.5%，較上季略減，但較去年同期9.8%，資方看法仍偏「正向」。倒是第四季有54%計畫加薪，調薪意願創七年新高。(路透)

第三季經濟不如預期，愈來愈多人對今年整體景氣不樂觀，yes123求職網調查顯示，展望第四季景氣，企業樂觀度微幅下滑，資方淨樂觀比率18.5%，較上季略減，但較去年同期9.8%，資方看法仍偏「正向」。倒是第四季有54%計畫加薪，調薪意願創七年新高。

台灣經濟成長率面臨「保一」關卡的挑戰，yes123求職網「兔年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」，與第三季相比，展望第四季景氣，企業樂觀度微幅下滑，即使還有51.7%持平看待，樂觀的比率33.4%，悲觀占14.9%：把樂觀與悲觀比率相扣除後，得到的資方「淨樂觀比率」為+18.5%，去年同期則為+9.8%，相較上一季「淨樂觀比率」是+20.1%：「樂觀度」略減，但資方看法仍偏「正向」。

相形之下，上班族對於Q4景氣比較保守，調查發現，持平看待有52.3%，樂觀的占24.2%，悲觀看待有23.5%：將樂觀與悲觀比率相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比率」為+0.7%，去年同期則為-1.3%，相較Q3調查為+2%：「樂觀度」縮小，但尚未翻轉成悲觀狀態。

對於接下來的薪酬規劃，調查顯示，合計有53.6%的企業今年第四季有加薪計畫，分成：41.6%計畫「績效加薪」；僅有12%計畫「全面加薪」。對於預計加薪的幅度，平均值落在4.1%。Q4預估調薪的比例還是多於去年同期的49.8%，創下七年以來新高，但仍不如2016年第四季調查的55%。

除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，本次調查也發現，合計有41.3%的企業表示，在第四季「有」員工分紅或發獎金計畫：其中29%為「平均金額沒有比去年同期高」；12.3%為「平均金額比去年同期高」。

即使在本次季度調查當中，企業徵才的月薪條件，平均落在超過四萬塊的水準，不少人仍然打算異動。從yes123求職網調查發現，合計有八成三(82.9%)的上班族透露，「有計畫」在今年第四季換工作，其中又分成：35.8%為「已開始投履歷」；47.1%為「尚未開始投履歷」。轉職念頭比率雖低於前一季的88.2%，但多於去年Q4的80.4%，職場跳槽市況「淡季不淡」，更創下11年同期新高。

第四季想跳槽的熱門行業，在可複選狀況下，前五名依序是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(33.5%)、「科技資訊」(32.4%)、「批發零售與貿易」(29.8%)，以及「運輸與物流倉儲」(26.7%)、「傳統製造業」(20.3%)。

加薪 景氣 上班族 員工分紅

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