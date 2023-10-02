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製造業難甩無薪假！一家金屬製品、一家電子零組件再通報150人

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

製造業難甩無薪假勞動部今（2）日發布最新減班休假（無薪假）統計，目前製造業有302家、9,973人實施無薪假，較上期增90人，這期一家金屬製品業、一家電子零組件業合計通報約150人實施無薪假。

勞動部統計指出，全部行業現有653家、11,878人實施無薪假，和上期相較，家數減少10家，人數增加1人。其中，製造業家數增加2家、人數增加90人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，無薪假仍以製造業增加較多，這期金屬機電工業無薪假人數增加72人、資訊電子工業增加61人。

王金蓉指出，一家金屬製品業者通報實施約80人，是初次實施，實施期間為三個月，月休五天；還有一家電子零組件製造業通報約70人，這家業者在2022年曾短期實施過，這次也僅實施一個月、月休一天；兩業者皆反映是受訂單減少影響。

王金蓉表示，若以每月底統計觀察今年製造業無薪假情勢，上半年大致逐月增加，從1月底約5000餘人，一直到8月底達1萬337人；這期統計至9月底，製造業整體約9,973人，已較8月底呈小降，主要是有一些小型事業單位停止實施，但此是否代表製造業無薪假將反轉降溫，則仍有待觀察。

此外，這期批發及零售業無薪假人數有明顯下降，減少七家、81人。王金蓉表示，停止實施的業者類別廣泛，包含綜合商品、藥品、電子材料、五金、汽車配件等。

無薪假 製造業 勞動部

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