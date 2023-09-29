快訊

「太倒胃口」 高雄消費者投訴中秋烤肉買到好市多發臭肉

國巨董事長陳泰銘拍賣「史上最貴」2.5萬瓶藏酒！總價估逾16億元

「第一個沒有李玟」的中秋節 二姊李思林感嘆：月亮不圓了！

中秋連假出勤薪資怎麼算？ 一次全掌握

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中秋連假到來，根據勞動基準法第37條規定的法定休假日，今年中秋節為9月29日（周五），雇主應依法給假並給薪。示意圖／記者林澔一攝影
中秋連假到來，根據勞動基準法第37條規定的法定休假日，今年中秋節為9月29日（周五），雇主應依法給假並給薪。示意圖／記者林澔一攝影

中秋連假到來，根據勞動基準法第37條規定的法定休假日，今年中秋節為9月29日（周五），雇主應依法給假並給薪。此次有三天連續假期，從9月29日至10月1日，不過仍有部分勞工須於連假期間出勤，依照《勞基法》規定，若在中秋節當天出勤者，因屬國定假日，雇主應給予雙倍薪資，相關薪資怎麼算一次看清楚。

勞動部指出，依據勞基法規定，9月29日中秋節為國定假日，雇主應依法給假並給薪。假設月薪為3萬6,000元，推算平日每小時工資額為150元（36000元÷30日÷8小時），出勤八小時，下面為三天連假的薪資算法公式。

9月29日為國定假日，勞工同意出勤，八小時以內者，雇主除了原本的工資之外，再加給1倍工資。超過8小時部分，應依勞基法第24條第1項第1、2款規定給付加班費。當天出勤薪資：150元×8小時×2＝2,400元。

9月30日為休息日，雇主使勞工於當日出勤工作時，應依勞基法第24條第2項規定給付加班費。當天出勤薪資：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元。

10月1日為例假日，非因天災、事變或突發事件，不得請勞工出勤；若雇主因突發事件，使勞工於例假出勤工作者，工資應加倍發給，並於事後多補一天假。當天出勤薪資：150元×8小時×2＝2,400元並多得一天補休。

勞動部表示，以上適用於事業單位如屬周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假日的出勤模式。國定假日當日若遇勞雇雙方原約定的例假日或休息日，應予補假，補假日期由勞資雙方協商，補假當天性質即為國定假日，應給予勞工休假，當日工資照給。事業單位如有違反上述規定，依法可處罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名等資訊。

勞動部說明中秋連假薪資算法。（取自勞動部臉書）
勞動部說明中秋連假薪資算法。（取自勞動部臉書）

中秋節 薪資 國定假日 勞基法 加班費 勞動部

延伸閱讀

中秋連假 台南新化圓環車輛通行線大洗牌

中秋連假首日 國五、蘇花路廊車流比去年少17%

中秋連假首日蘇花湧現車流 花蓮加強重要道路測速執法

影／中秋連假首日 台一線南下湧車潮、屏警調撥車道

相關新聞

中秋連假出勤薪資怎麼算？ 一次全掌握

中秋連假到來，根據勞動基準法第37條規定的法定休假日，今年中秋節為9月29日（周五），雇主應依法給假並給薪。此次有三天連...

郭台銘：為掩蓋臭蛋 民進黨變成抹殺言論自由的混蛋

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（29）日在臉書貼文表示，為了掩蓋臭蛋，民進黨變成了抹殺言論自由的混蛋！請各位試想一個情境...

裕隆城從止血到重生 嚴陳莉蓮掌舵5年繳亮麗階段性成績

2018年裕隆集團執行長嚴凱泰因病去世，當時旗下品牌納智捷兩岸銷售受挫嚴重、讓裕隆背負沉重財務壓力，遺孀嚴陳莉蓮臨危受命扛下執行長的重擔，不但是責無旁貸，更是一個沒有選擇的選擇。裕隆近幾年力拚轉型，首度跨足零售商場的裕隆城風光開幕，嚴陳莉蓮從球員、嚴家媳婦，到現在作為裕隆的掌舵者，5年來角色扮演似乎愈來愈駕輕就熟。 在裕隆城的開幕典禮後，嚴陳莉蓮說到，這是裕隆跨足商場的「處女秀」，心裡很激動。但這座從無到有，讓當地居民歡呼的新店第一座大型商場，裕隆城同樣也是歷經風雨。事實上，完整的裕隆城開發案，還包括樓地板面積4.6萬坪的住宅區，但2019年嚴陳莉蓮拍板，停止住宅區建造計畫，引發市場譁然...

史上最優惠新青安房貸激勵首購族 新成屋、中古屋從鬼月旺到928檔期

史上最優惠房貸發威，「新青年安心成家專案」上路才快兩個月，由於貸滿1000萬元，即有年減壓10萬元的優勢，加上並未設排富條款，讓申請者爆量成長三倍。不僅讓各家房仲業績不畏傳統民俗鬼月，淡季不淡，全都逆勢向上，新成屋市場的低總價宅也熱銷，買氣一路旺到928檔期。但預售屋市場，則因打炒房條例發酵，及近期發生的「基泰大直」事件，表現平平。...

台灣人均淨資產世界第五 在亞洲僅次於新加坡

安聯集團昨（28）日發布「2023年安聯全球財富報告」，台灣在全球最富有國家排名中名列第五，2022年底每位台灣人平均擁...

央行外匯操作 追求相對穩定

匯銀人士指出，中央銀行外匯操作基調有兩大觀察指標，包括新台幣的有效匯率指數走勢，以及新台幣對美元匯率波動度，在主要亞洲貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦