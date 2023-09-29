中秋連假出勤薪資怎麼算？ 一次全掌握
中秋連假到來，根據勞動基準法第37條規定的法定休假日，今年中秋節為9月29日（周五），雇主應依法給假並給薪。此次有三天連續假期，從9月29日至10月1日，不過仍有部分勞工須於連假期間出勤，依照《勞基法》規定，若在中秋節當天出勤者，因屬國定假日，雇主應給予雙倍薪資，相關薪資怎麼算一次看清楚。
勞動部指出，依據勞基法規定，9月29日中秋節為國定假日，雇主應依法給假並給薪。假設月薪為3萬6,000元，推算平日每小時工資額為150元（36000元÷30日÷8小時），出勤八小時，下面為三天連假的薪資算法公式。
9月29日為國定假日，勞工同意出勤，八小時以內者，雇主除了原本的工資之外，再加給1倍工資。超過8小時部分，應依勞基法第24條第1項第1、2款規定給付加班費。當天出勤薪資：150元×8小時×2＝2,400元。
9月30日為休息日，雇主使勞工於當日出勤工作時，應依勞基法第24條第2項規定給付加班費。當天出勤薪資：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元。
10月1日為例假日，非因天災、事變或突發事件，不得請勞工出勤；若雇主因突發事件，使勞工於例假出勤工作者，工資應加倍發給，並於事後多補一天假。當天出勤薪資：150元×8小時×2＝2,400元並多得一天補休。
勞動部表示，以上適用於事業單位如屬周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假日的出勤模式。國定假日當日若遇勞雇雙方原約定的例假日或休息日，應予補假，補假日期由勞資雙方協商，補假當天性質即為國定假日，應給予勞工休假，當日工資照給。事業單位如有違反上述規定，依法可處罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名等資訊。
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