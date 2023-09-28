景氣連10藍 比金融海嘯久

國發會昨天發布八月景氣對策信號綜合判斷分數為十五分，與上月同分，連續十個月亮出代表低迷的藍燈，也是史上第三次「連十藍」，顯示景氣衰弱情況持續時間久遠。國發會官員表示，第四季AI應用會持續發酵，且有更多消費新品上市，對晶片需求變多，有助台灣出口表現，第四季變燈「很有機會」。

八月景氣燈號亮出第十顆藍燈，超越金融海嘯的連九藍。國內景氣燈號最長是連續十五個月藍燈，這次是史上第三次連十藍，之前兩次「連十藍」分別是二○一一年十一月至二○一二年八月，因為歐債危機導致全球景氣受創；第二次是二○一五年六月至二○一六年三月，因科技景氣下滑影響貿易動能。

對於經濟前景的看法，金管會主委黃天牧昨天在立法院財委會受訪表示，他今年一月曾引木蘭詩「撲朔迷離」形容今年國際情勢，今年四月經濟學人雜誌也曾引蒙娜麗莎效應（The Mona Lisa effect）形容疫後經濟，從不同角度看，有時會看到微笑、有時笑容又好像消失了，這樣曖昧不明的狀態，讓疫後經濟預測愈來愈困難。

黃天牧說，處在疫後經濟情勢下，大家在前景上無法做非常好的預測，包括近一年來，包括國際等經濟預測組織，對經濟預測其實差距不小，主因是整個環境是大家認為有不確定因素。

至於第四季是否有變燈機會？國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示「很有機會」。她說，受惠AI等新興應用商機挹注部分動能，八月出口燈號轉為黃藍燈，生產面指標跌幅持續收斂，第四季因為AI持續拉抬，且有新機消費商品出現，對晶片需求也會增加，有助出口表現。

此外，國際貨幣基金（IMF）估明年貿易量回升，九月預測全球貿易量成長率從今年的百分之二提升到明年百分之三點七，都對我國出口回升有幫助，若出口好轉會帶動生產，各機構也預測第四季出口會轉正，對景氣回升有很大助益，第四季很有機會變燈。

國發會官員上月表示，七月景氣對策分數十五分，顯示景氣已出現落底訊號。邱秋瑩昨說，今年最低分出現在二月的十分，此後每個月分數都增加，顯示最壞情況應該已過。至於目前景氣是否仍為「外冷內溫」？她表示，最近服務業明顯比製造業好，但「外」可望慢慢回溫中。

八月景氣信號綜合判斷分數十五分，九項構成項目中，貨幣總計數M1B由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少一分，海關出口值由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加一分；其餘七項燈號不變。

截至八月，領先指標連續五個月下跌，累計跌幅百分之一點四五；但同時指標已連續五個月上升，累計升幅百分之三點四一。邱秋瑩表示，領先指標雖下降，但同時指標變好速度有增加，顯示國內景氣略微改善。不過她也坦承，根據過去景氣循環經驗，從景氣谷底到高峰，同時指標累計增幅通常達百分之十五點二六，目前累計五個月升幅才百分之三點四一，還有一段距離。

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