國泰下修今年經濟成長率至1.3％

今年下半年景氣復甦力道不足，國泰台大產學合作團隊昨天將台灣今年經濟成長率預估值，自百分之一點八下修至百分之一點三；此外，因國際油價上漲、食物價格高於預期，今年的消費者物價指數年增率預估值則由百分之二上修至百分之二點二。

國泰金控昨天舉辦第三季經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰台大團隊指出，今年經濟成長率有百分之八十的機率，落在百分之○點九至百分之一點九之間，至於明年可望來到百分之二點九，研判有百分之八十機率落在百分之二至百分之三點九之間。

國泰台大團隊認為，央行將維持利率不變，雖不再升息，但降息機率也低，因為國內通膨率仍在百分之二以上，八月核心通膨率也在百分之二點七，所以央行近期也不會降息。國泰台大團隊主持人徐之強指出，除非通膨緩解，或經濟非常不景氣，否則央行不會降息，而且也得看美國利率政策，若聯準會繼續維持高利率，台灣央行也不可能先於美國降息。

國泰台大團隊則指出，影響台灣第四季及明年經濟成長率有六大原因，包括美歐核心通膨偏高及全球分布不均，加重央行過度緊縮風險；國際油價持續上漲和全球景氣及通膨前景不確定性；全球需求疲軟拉長去化庫存時間造成投資需求遞延；中國大陸未加碼有效政策刺激，房市持續低迷經濟成長持續疲軟；地緣政治風險持續，俄烏戰事與美中爭端不確定性；人工智慧應用可望帶動新一輪科技業投資及產業升級轉型。

此外，中央大學台經中心昨天公布九月消費者信心指數（CCI）為六十六點七三點，月減○點七八點，連二跌。中央大學台經中心執行長吳大任表示，九月六項分項指標全部下降，其中「物價水準」和「家庭經濟」是接下來最需要特別關注的兩項指標。

吳大任指出，相較去年較嚴重的通膨，今年雖有降溫，但還是有電價調漲，基本工資也調升，自然也會影響到物價，因此這項指標反映出民眾的情緒。不過，受全球升息循環影響而導致需求下降，因此對於未來物價，「我個人相對比較樂觀」。

至於「未來半年家庭經濟狀況」，則是九月下降幅度第三的指標，吳大任表示，出口衰退時間可能會比預期時間再拉長，對勞動市場和金融市場的影響會慢慢浮現，出口衰退將導致廠商營收獲利下降，影響家庭所得的情形才正開始醞釀，這部分將是未來的最大隱憂。

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