經濟隱憂浮現？ 9月CCI 指數連二跌 六項指標全下降

中央大學台經中心今（27）日公布9月消費者信心指數（CCI）為66.73點，月減0.78點，連二跌。中央大學台經中心執行長吳大任表示，9月六項分項指標全部下降，其中「物價水準」和「家庭經濟」是他認為接下來最需要特別關注的二項指標。

吳大任指出，9月下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，9月調查結果為110.2點，較8月下降1.2點 。而9月下降幅度第二的指標即是「未來半年國內物價水準」，9調查結果為24.9點，較8月調查結果下降0.9點，顯然大部分民眾對未來物價上漲還是非常悲觀，普遍認為未來物價會繼續上漲。

吳大任表示，相較去年比較嚴重的通膨，今年雖有降溫，但還是有電價調漲，基本工資也繼續調升，成本面自然也會影響到物價，因此該項指標反映出民眾的情緒。不過，吳大任認為，受全球升息循環影響而導致需求下降，因此對於未來物價看法「我個人相對比較樂觀」。

在「未來半年家庭經濟狀況」部分，則是9月下降幅度第三的指標，9月調查結果為74.95點，與8月調查結果相較下降0.75點。關於這部分，吳大任顯然比較憂心，他指出，出口衰退時間可能會比預期的時間再拉長，這對勞動市場和金融市場的影響會慢慢浮現，出口衰退將導致廠商營收獲利下降，影響家庭所得的情形現在才正開始醞釀，這部分將是未來的最大隱憂。

此外，「未來半年國內經濟景氣」則同為9月下降幅度第三的指標，9月調查結果為80點，與8月調查結果相較下降0.75點。

9月下降幅度第四的指標是「未來半年投資股票時機」，9月調查為44.9點，與8月調查結果相較下降0.6點。9月下降幅度最少的指標是「未來半年國內就業機會」，9月調查結果為65.4點，與8月調查結果相較下降0.5點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

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